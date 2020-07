Margot Bingham se une al elenco de The Walking Dead para temporada 11

La temporada 11 de The Walking Dead ha agregado oficialmente a Margot Bingham como un personaje clave de los cómics de Robert Kirkman.

Los créditos televisivos de Margot Bingham incluyen Boardwalk Empire de HBO y The Family de ABC. Más recientemente, Bingham interpretó a Clorinda Bradford en las dos temporadas de la serie de Netflix creada por Spike Lee, She's Gotta Have It y Evie Garrison en el drama médico de la NBC, New Amsterdam.

Margot Bingham se unió al elenco como invitada especial al dar voz de la esquiva mujer en el otro extremo de la radio de largo alcance operada por Eugene (Josh McDermitt), quien en la temporada 10 hace contacto con "Blue Weevil" cuando llama al aire libre bajo el señal de llamada "Tater Bug".

Desde entonces, Eugene ha convencido a los líderes de Hilltop, el Rey Ezequiel (Khary Payton) y Yumiko (Eleanor Matsuura) para que lo acompañen en su viaje a Charleston, Virginia Occidental, el sitio determinado de una reunión entre el grupo de Eugene y los miembros de la comunidad "demasiado cautelosa" de su contacto.

¿Quién será Margot Bingham en The Walking Dead?

En los cómics, Stephanie, uno de los casi 50,000 sobrevivientes que viven en una red de asentamientos llamada Commonwealth, responde a la llamada de Eugene. Esta civilización recién encontrada tiene su sede en Ohio y está gobernada por Pamela Milton, quien hace cumplir estrictamente su autoridad sobre los asentamientos con una legión de soldados blindados.

Margot Bingham podría dar vida a Stephanie

La serie de AMC presentará a la Commonwealth como parte de lo que la showrunner, Angela Kang, describió como una sensación más urbana en la temporada 11, reubicando la mayoría de la acción de las áreas boscosas a los entornos de la ciudad.

La contraparte del cómic de Stephanie forma una relación romántica duradera con Eugene, quien juega un papel importante en la formación del nuevo mundo décadas después del brote inicial de zombis.

The Walking Dead finaliza temporada 10 tras COVID-19

En el final de la temporada 10, "A Certain Doom", Eugene, Ezekiel, Yumiko y la superviviente princesa superviviente (Paola Lázaro) buscan a Eugene, mientras que sus aliados - Daryl (Norman Reedus) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) se enfrentan a Beta (Ryan Hurst) y a una horda de caminantes en la batalla final de la Guerra de los Susurradores.

McDermitt, quien da vida a Eugene, está programado para aparecer junto a sus compañeros de reparto de The Walking Dead durante el panel virtual del programa que tendrá lugar el viernes 24 de julio como parte del Comic-Con @ Home en línea de este año.

Reedus, Morgan, Payton, Lázaro y los coprotagonistas Melissa McBride, Ross Marquand, Seth Gilliam y Lauren Cohan se unirán a Kang, el director de contenido de The Walking Dead, Scott Gimple y el productor ejecutivo y director de final de temporada Greg Nicotero.

The Walking Dead transmite su final de la temporada 10 como un episodio especial en AMC a finales de este año.