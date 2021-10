Margarita la diosa de la cumbia superó la depresión e impacta con cambio físico

Margarita la diosa de la cumbia estuvo de invitada en el programa de Pati Chapoy Ventaneando, en dónde aprovechó para platicar de varios temas entre ellos la depresión que acaba de superar.

La cantante conocida por su grito "Ay vida mía", sé sincero durante el programa, ya habló de cómo superar la depresión tuvo repercusión en su estado físico.

La diosa de la cumbia quien causó polémica por recibir su vacuna del covid-19 en Yucatán, confesó a los micrófonos de Ventaneando que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

La intérprete de temas como que nadie sepa mi sufrir reveló que está por tener su primer nieto,

“Voy a ser abuela por primera vez, no sé me siento extraña pero ya me dijeron que va a ser una cosa maravillosa”, dijo. “No me preocupa nada, pero como no lo he sentido, no sé cómo se siente ser abuela, sé cómo es ser mamá y es maravilloso”.