Margarita la Diosa de la Cumbia confiesa que sufrió un aborto

La cantante colombiana Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ abrió su corazón y habló sobre los momentos difíciles que ha pasado a lo largo de su carrera, incluido el aborto que sufrió tras enterarse de una lamentable noticia que impactó al mundo del espectáculo.

Fue durante una entrevista para el programa ‘El Minuto que Cambió Mi Destino’ que la intérprete recordó este triste episodio de su vida pasó cuando recibió una fuerte noticia, detalles que en La Verdad Noticias te traemos.

Y es que, recientemente, la cantante hizo público que venció a la depresión e impactó con un radical cambio físico tras perder más de 13 kilos, por lo que en esta ocasión se sinceró y habló sobre el aborto que sufrió años atrás.

Margarita la Diosa de la Cumbia sufrió un aborto

Durante el programa ‘El Minuto que Cambió Mi Destino’ que conduce Gustavo Adolfo Infante, la artista recordó el difícil momento que vivió tras la pérdida de su primer bebé tras la muerte de Selena Quintanilla.

“Yo perdí un bebé con el papá de mi hija, que me acuerdo que fue porque me dieron un susto terrible cuando murió Selena…porque venían a contarme que murió Selena pero me dijeron 'siéntate e inmediatamente me pasó por la mente mi mamá, dije 'me van a decir que se murió mi mamá y bueno me dijeron que se había muerto Selena, que me impactó muchísimo también”, recordó la artista.

"Entonces bueno, el bebé no quiso seguir viviendo y se paró su corazoncito y lo perdí”, detalló Margarita.

¿Cuántos años tiene La Diosa de la Cumbia?

La cantante confesó que sufrió la pérdida de un bebé.

Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria nombre real de la cantante, nació en Medellín, Colombia el 3 de octubre de 1960. Actualmente, a sus 61 años de edad, Margarita la Diosa de la Cumbia deslumbró con su cambio físico, esto tras preocupar a sus fans por su estado de salud tras aceptar que sufría de depresión.

