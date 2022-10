Margarita Gralia renunció a su sueño de ser madre por culpa de una enfermedad

Margarita Gralia ofreció una reciente entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’ de Imagen Televisión. En dicha emisión, la actriz argentina habló sobre diversos temas de su vida profesional y privada, incluyendo aquella etapa en la que sufrió al enterarse que nunca podría convertirse en madre.

Con la honestidad que le caracteriza, ella mencionó que la endometriosis que padece impidió que pudiera embarazarse, esto pese a que lo intentó durante 10 años: “Lo intentamos 10 años de tratamiento, duros, pesados… Tengo una enfermedad que se llama endometriosis que fue de un grado muy severo y no se logró”.

Asimismo, la protagonista de ‘Amor En Custodia’ señaló que esta difícil situación representó una prueba de fuego para ella y su pareja pero que afortunadamente pudieron superar: “Te obsesionas mucho y entonces ya es la búsqueda de la maternidad y entonces desatiendes el ser mujer, el ser pareja, el hacer el amor”.

Pese a que nunca rompió en llanto, la actriz, quien recientemente abrió un negocio de churros, declaró que se vio obligada a aceptar su realidad cuando se dio cuenta que la situación estaba consumiendo su vida profesional y privada. Ahora, ella se ha resignado y vive plenamente al lado de Ariel Blanco, quien es su marido desde hace 48 años.

“Yo creo que Dios no me dio hijos pero me permitió y no sé si a todo el mundo le pasa, vivir el gran amor de mi vida, tener el gran amor de mi vida”, declaró Margarita Gralia.