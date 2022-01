Margarita Gralia arremete contra TV Azteca por retransmisión de Amor en Custodia

La actriz expresó su molestia en una de sus más recientes publicaciones de Instagram.

La retransmisión de Amor en Custodia causó gran furor entre los fanáticos de esta exitosa telenovela, pero también provocó cierto descontento en otros. Uno de ellos fue Margarita Gralia, quien es conocida por haber protagonizado este melodrama hace más de 16 años dándole vida a la recordada y muy querida Paz Achaval.

A través de Instagram, la actriz de hoy 77 años de edad se quejó de la nueva musicalización que ha tenido la telenovela. Recordemos que la televisora del Ajusco quiso darle un toque fresco al proyecto originalmente estrenado en 2015 cambiando las versiones de las canciones que aparecen en la trama, además de eliminar escenas por cuestión de publicidad.

La actriz está en desacuerdo con la musicalización que TV Azteca le ha dado a la exitosa novela en su retransmisión.

“A ustedes no les parece una exageración la música de fondo que ponen en todas las escenas de Amor en Custodia. No tiene nada que ver con la escena, es más lo que molesta que lo que ayuda. Yo creo que es algo qué agregaron ahora, antes no era así”, declaró Margarita Gralia.

La queja de la actriz, quien en julio del 2020 se contagió de COVID-19 pero que afortunadamente logró recuperarse por completo, fue respaldada por cientos de fanáticos, quienes aseguran que la retransmisión de la telenovela se ve afectada por dichos detalles. Aún así, ella invitó al público televidente a disfrutar esta historia de nueva cuenta.

Amor en Custodia regresa a la programación de TV Azteca

A principios de octubre pasado te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Amor en Custodia regresaba a la barra de programación de TV Azteca. Para ser exactos, la exitosa telenovela protagonizada por Margarita Gralia, Sergio Basañez, Paola Núñez y Andrés Palacios iniciaría su retransmisión el 11 de octubre en punto de las 4:30 pm.

Como era de esperarse, la noticia causó gran furor entre los fanáticos de la telenovela emitida originalmente por Azteca Uno. Sin embargo, ahora son ellos mismos quienes le reclaman a la televisora del Ajusco los drásticos cambios que han tenido las escenas, mismos que han provocado que muchos dejen de sintonizarla o las vean en otros portales ilegales.

¿Qué ha pasado con Margarita Gralia?

La actriz sigue recibiendo gran cariño por parte del público televidente.

Margarita Gralia es una destacada actriz de la televisión mexicana con un gran repertorio de telenovelas, pero su proyecto más exitoso fue Amor en Custodia. Hoy en día permanece alejada de los foros de grabación debido a que en 2015 sufrió una contractura arterial cerebral y un infarto, los cuales la mantuvieron varios días en estado de coma.

