Margaret Qualley le AGRADECE a FKA Twigs por hacer que termine con Shia LaBeouf

Margaret Qualley compartió un mensaje de apoyo a FKA Twigs en Instagram el sábado 20 de febrero, en medio de las acusaciones de abuso de la cantante contra su exnovio mutuo, Shia LaBeouf.

“Gracias”, la actriz de Once Upon a Time in America, de 26 años, subtituló una foto de la cantante de “Cellophane” en la portada de la edición de marzo de la revista Elle .

En la historia de portada, la mujer de 33 años (nombre real Tahliah Debrett Barnett) se sincera sobre su relación con LaBeouf, de 34 años, diciendo: "Es un milagro que salí con vida".

Twigs, quien presentó una demanda en diciembre alegando que su coprotagonista de Honey Boy abusó física, emocional y verbalmente de ella durante su relación de un año, entró en detalles sobre unas vacaciones de San Valentín 2019 cuando viajaron juntos a un hotel spa.

Afirmó que se despertó para encontrar a LaBeouf encima de ella con las manos alrededor de su cuello, estrangulándola.

“Me he despertado con él estrangulándome varias veces. No he podido respirar en sus manos”, dijo a la revista, alegando que no fue la única vez que sucedió.

Después del fin de semana del Día de San Valentín, comenzó a ver a un terapeuta. “En ese momento, tenía un PTSD bastante severo. Estaba hecha un desastre”, dijo Twigs.

Explicando que ella comenzó a empacar para escapar de su alquiler, pero él llegó a casa inesperadamente y la intimidó físicamente para que se quedara.

FKA Twigs ha revelado los abusos que vivió con LaBeouf

La estrella británica, que salió con el exalumno de Even Stevens desde mediados de 2018 hasta mayo de 2019, le dijo a Elle que el actor "tenía un arma al lado de la cama y estaba errático" durante su relación.

Lo que la asustaba de levantarse en el en medio de la noche para usar el baño por temor a que él pudiera dispararle.

En un momento dado, Twigs envió una foto del arma a su gerente. “Pensé para mí misma: 'Si me dispara, y luego si hay algún tipo de investigación, juntarán las piezas. Necesito dejar pequeñas pistas'”, dijo.

Shia y Twings parecían una pareja normal. Pero supuestamente el actor fue violento en todo el noviazgo con la cantante/Foto: Stereogum

Shia LaBeouf abordó previamente su demanda en una declaración al New York Times, diciendo que "muchas de las acusaciones no son ciertas", pero agregó que aceptó la "responsabilidad" por sus errores y reveló que está en un programa y terapia de 12 pasos.

Su abogado, Shawn Holley, le dijo más tarde a Variety que la estrella de Transformers planeaba buscar tratamiento.

"Shia necesita ayuda y él lo sabe", dijo Holley en diciembre. "Estamos buscando activamente el tipo de tratamiento hospitalario significativo, intensivo y a largo plazo que él necesita desesperadamente".

LaBeouf fue visto besando a Qualley en el aeropuerto de LAX una semana después de que FKA Twigs presentara su demanda en diciembre.

Margaret y Shia estuvieron saliendo por unos meses. Pero la joven dejó al actor después de saber que era un presunto abusador/Foto: Daily Mail

La muestra de amor se produjo dos meses después de que la pareja se desnudara y retozara en una cama en el video musical de NSFW para el video musical de la hermana de Qualley, Rainey, para “Love Me Like You Hate Me”.

Menos de tres semanas después de su sesión de besos, una fuente confirmó a Us Weekly que la pareja se había separado el 2 de enero. ¿Crees que Shia LaBeouf iba a violentar a Margaret Qualley? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

