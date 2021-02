Marcus Ornellas nunca había visto “Mirada de Mujer”, y ahora estará en el remake

Marcus Ornellas ya ha comenzado las grabaciones de “Si nos dejan”, el remake de la popular telenovela “Mirada de Mujer”, que se estrenó a finales de los años 90. El actor de origen brasileño interpretará el papel que en algún momento realizó Ari Telch; sin embargo, Ornellias nunca había visto ni escuchado sobre esta famosa producción.

Fue hasta que su esposa, Ariadne Díaz le reveló que él interpretaría a uno de los personajes más recordados de la televisión en México. Ya que el papel de Telch enamoró a miles de televidentes de aquella época.

"Mirada de Mujer" fue una de la telenovelas más famosa de TV Azteca, se estrenó durante 1997 y hasta ahora sigue siendo recordada por miles de espectadores/Foto: Prime Video

Así que antes de hacer el casting para la nueva versión que quedará a cargo de Televisa y W Estudios, el actor de 38 años decidió ver algunos capítulos de “Mirada de Mujer”.

“Vi algunas cosas de la primera versión, para hacer el casting, pero ya no he visto nada, ni veré, más bien me guío por el guión y la dirección que haya”, confesó el brasileño, según el medio El Universal.

Y es que Marcus Ornellas no quiere ser una copia del personaje original, y quiere dar una versión diferente; por lo cual, decidió no seguir viendo el melodrama.

“Si me pongo a pensar y tratar eso de ser mejor, no es la manera, son tiempos diferentes, otra época de la televisión en México; sé que habrá comparaciones. Es la misma anécdota, pero no la misma historia”, declaró el famoso.

Marcus Ornellas será uno de los protagonistas de “Si nos dejan”

La nueva telenovela que está preparando el Canal de las Estrellas, no sólo tendrá a Marcus, sino también a los actores Alexis Ayala y Mayrín Villanueva. En “Mirada de Mujer”, no sólo estuvo Telch, sino también Fernando Luján y Angélica Aragón.

"Si nos dejan" será producida por Carlos Bardasano. Y al igual que la versión original, contará la historia de una mujer casada que se enamora de un hombre mucho más joven que ella/Foto: El Universal

Aunque recordemos que esta telenovela que se transmitió en TV Azteca, fue una adaptación de la serie colombiana “Señora Isabel”. Además, “Mirada de Mujer” también tuvo otras versiones en otros países, y Telemundo creó su propio remake llamado “Victoria”.

“Si nos dejan” ya ha iniciado sus grabaciones y se espera que concluya la producción para abril o mayo y se estrene antes de que termine el 2021. ¿Crees que Marcus Ornellas hará un buen papel? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

