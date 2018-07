Marcos Llunas asegura que él no será como Luis Rey, papá de Luis Miguel

Sin duda alguna Izan Llunas ha cautivado al público al encarnar a Luis Miguel durante los inicios de su carrera; el talento del niño es innegable, además de su capacidad vocal.

El cantante Marcos Llunas propuso a su hijo Izan, hace unos años para interpretar a Luis Miguel, si en algún momento se hacía algún proyecto en el que necesitaran a un niño que se parezca al cantante, sin embargo, nunca se imaginó que se hiciera una realidad y que se convirtiera un fenómeno televisivo.

Ahora, el joven Llunas se ha convertido en todo un éxito por su voz y personalidad, tanto que se ha cuestionado si su orgulloso padre, también cantante, no ha tomado el papel de Luisito Rey, pues la carrera de Izan ha empezado a tomar vuelo.

En entrevista con Ventaneando lo cuestionaron sobre si tiene las mismas inclinaciones de Luisito Rey con su hijo Izan, el cantante confesó que sí se considera un Luis Rey en algunos sentidos:

“Yo soy un Luis Rey en el sentido de que quiero que lo haga bien y que cuando llegue al escenario esté seguro, este contento, confortable y preparado. Luis Rey en ese sentido en el de prepárate bien y hazlo bien, nada más”.

Sin embargo, el papá de Izan Llunas aseguró que nunca sería capaz de hacer con su hijo lo que en su momento Luis Rey hizo con Micky y aprovechó para dar su opinión en cuanto al papá de Luis Miguel.

“Creo que Luis Rey ha de estar revolviéndose en la tumba, pobre señor, no sé si fue tan malo, no lo sé, pero lo único bueno que fue es que impulsó a su hijo ¿no? y él mismo hizo las cosas tan mal que no pudo seguir disfrutando de lo que Luis Miguel iba haciendo por su mala cabeza, pero yo no voy a ser así”.