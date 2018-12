Marco Moré triunfa con “Rock of Ages” en la Rivera Maya

Marco Moré vive una etapa muy feliz de su carrera artística, pues además de llevar un rol estelar en la serie “Yo Soy Yo” que se transmite por Canal 11, es también una de las estrellas del espectáculo “Rock of Ages”, por lo que era muy oportuno platicar con él de estos y otros proyectos.

En charla exclusiva con Grupo Editorial La Verdad, el músico y actor, que se encuentra actualmente en la Riviera Maya precisamente presentando “Rock of Ages" en el Now Jade Riviera Cancun Resort & Spa, comenzó diciendo que su preparación profesional tuvo la oportunidad de estudiar en el Berklee College of Music y el Emerson College.

Recordó que su conexión con la música se dio prácticamente desde su nacimiento, creciendo con un amor por la música inexplicable desde que era un niño. Reconoció que no tiene un grupo o artistas que lo influyera particularmente, pero sí admite que ya siendo joven y como buen regiomontano, no tiene un género en específico que prefiere, sino que disfruta un poco de todo. “Tengo toda la vida cantando, a los 17 años participé en “La Academia”, y de ahí he protagonizado obras musicales, he estado en “Solo para Mujeres”, he hecho doblaje para Disney, y ahora pudo realizar el rol de villano en esta serie que se transmite todos los jueves por la señal de Canal 11.

Marco encuentra paralelismos con su personaje en “Rock of Ages”

Destacó la fortuna que lo acompaña pues con “Rock of Ages” interpreta a un personaje con el que encuentra ciertos paralelismos con su propia vida. “Es una obra que cuenta los éxitos de ídolos de rock en inglés y es una recopilación de éxitos enlazados con una historia de amor, con la historia de un chavo que quiere ser músico, quiere ser escuchado es compositor y demás, no creen en él, se enamora y al final hay un desenlace lindo. Me identifico mucho con este personaje porque es un poco como mi historia ¿sabes?, porque ambos sentimos el amor por la música y la composición.

Han sido grandes enseñanzas, lo que más me deja es haber disfrutado del momento, lo mejor de ellos, el haber ganado el segundo lugar en La Academia de TV Azteca, la verdad es que fue una de las experiencias más padres en mi experiencia, tuve la oportunidad de viajar a El Salvador, Guatemala, a Los Angeles, a Miami con mi música, entonces tengo un club de fans que todavía siguen ahí mi carrera gracias a ese proyecto, enlazas como muchas cosas, es un etapa de aprendizaje y de ti depende el que se haga una carrera o no”.

Puntualizó que para él la música y la composición es algo fundamental en su carrera, ya que actualmente está componiendo temas para otros artistas, la música es algo que siempre va a estar ahí y que espera pronto darle una sorpresa a sus fans.

Ricardo D. Pat