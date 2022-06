¿Marco Estrada y Andrea Escalona terminaron en el 2022?

La conductora ha guardado con gran recelo los detalles de su relación con Marco Estrada.

Andrea Escalona ha sido tema de conversación en las redes sociales desde que anunció su embarazo de manera sorpresiva en el programa Hoy. Tras la revelación, el público televidente se ha cuestionado sobre la identidad del padre de su hijo, misma que ella ha guardado con mucho recelo para evitar ser protagonista de chimes.

Tal vez no lo recuerdes, pero la conductora mencionó en enero del 2021 que estaba en una relación sentimental con un hombre que no pertenece al medio del espectáculo, motivo por el cual trataba de no revelar muchos detalles al respecto. Ahora, todo parece indicar que ese romance ha crecido y hoy están listos para darle la bienvenida a su primogénito.

La hija de la fallecida Magda Rodríguez sorprendió a todo mundo al anunciar su embarazo.

“¡Voy a ser mamá! A mi bebé, porque aún sin conocerte me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí, TE AMO sin conocerte aún con todo mi corazón”, escribió la hija de Magda Rodríguez, quien hace unos días fue vista en TV Azteca.

Marco Estrada y Andrea Escalona 2022

Las malas lenguas aseguran que la conductora no habla de su romance porque siente que él no es digno de estar con ella.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la conductora es muy celosa en lo que respecta a su romance con Marco Estrada, nombre que recibe su pareja. Dicha situación ha desatado todo tipo de rumores, pero lo cierto es que ambos siguen juntos y están muy ansiosos por el nacimiento de su bebé.

No obstante, debes de saber que información extraoficial asegura que Marco Estrada es conocido por haber trabajado con Fernando Reina, el esposo de la conductora Galilea Montijo. Incluso, se dice que ella fue quien los presentó aunque dicen por ahí que Escalona no está muy orgullosa de su relación debido a que siente que “él no está a su altura”.

Andrea Escalona, antes y después

La conductora ha sufrido una radical transformación física, misma que le ha ayudado a posicionarse como una de las mujeres más guapas de Televisa.

Además de su carisma para la conducción, Andrea Escalona es conocida por tener un cuerpazo de impacto, mismo que presume a través de entallados atuendos que dejan muy poco a la imaginación. Sin embargo, más de uno asegura que su figura actual es producto de cirugías plásticas, lo cual ha sido negado por ella misma en más de una ocasión.

