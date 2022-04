Marco Antonio Solís será la "Persona del Año" en los Latin Grammy 2022

El Buki será reconocido como la "Persona del Año" en los Latin Grammy 2022

La Academia Latina de la Grabación premiará a Marco Antonio Solís como la "Persona del Año", un galardón que solo es entregado a grandes leyendas de la música.

El cantautor será reconocido por sus más de 40 años de trayectoria artística y por su influencia musical en más de 120 artistas que han grabado sus canciones.

Además, el integrante y fundador de "Los Bukis", será homenajeado por compañeros del gremio, quienes interpretarán sus temas a manera de agradecimiento por su legado musical.

Uno de los artistas más exitosos y multifáceticos en la historia de México, será reconocido como la Persona del Año del Latin Grammy 2022.

"El Buki" ha forjado una carrera de arte con más de 40 años de trayectoria, misma que en la que ha colaborado con personalidades de la talla de Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Joan Sebastian, Enrique Iglesias, entre otros tantos más.

"Me encuentro muy emocionado y agradecido con La Academia Latina de la Grabación por esta distinción tan especial y de tanto valor para mi carrera y mi vida personal. Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado, y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama música", señaló el músico en un comunicado.

En ese sentido, la gala se celebra un día antes de dicha entrega de premios, siendo cuando el cantautor se subirá al escenario del Latin Grammy reconocido como uno de los músicos más respetados de su generación, una verdadera leyenda viviente.

"Marco Antonio Solís es una leyenda viva y una de las figuras más emblemáticas de la música latina", aseguró por su parte Manuel Abud, consejero delegado de la Academia Latina de la Grabación.

En dicho preámbulo se unirá a la selecta lista de galardonados con el premio Persona del Año de los Latin Grammy, que incluye, entre otros, a estrellas como Marc Anthony, Vicente Fernández, Gloria Estefan, Shakira, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Maná, Rubén Blades y Juanes.

Marco Antonio Solís canciones

El "Buki" ha enamorado con su voz, letras y ritmos, a más de tres generaciones que han coreado cada una de sus composiciones.

Desde la música de "Los Bukis" con "Tú Cárcel", "Quiéreme", "Acepto mi derrota", "Chiquilla Bonita", "Será Mejor Que Te Vayas" o "Te Necesito".

Hasta su carrera de solista con temas como "Si no te hubieras ido", "Mi eterno amor secreto", "Recuerdos, tristeza y soledad", "El peor de mis fracasos", "La venia bendita", "A dónde vamos a parar", entre otros grandes éxitos.

Marco Antonio Solís actualmente retoma su gira "Qué ganas de verte", donde pisará los escenarios más emblemáticos de Estados Unidos y Europa, además de tener fechas programadas en su regreso con "Los Bukis" a finales de año en el Estadio Azteca.



