Marco Antonio Regil termina en el hospital por grave accidente (VIDEO)

El presentador de televisión Marco Antonio Regil, sufrió un terrible accidente al salir de su trabajo, en Miami, Florida, donde radica desde hace varios años.

Marco Antonio Regil termina en el hospital por grave accidente (VIDEO)

Regil iba en su automóvil cuando de pronto fue impactado por otro vehículo, cuyo conductor iba haciendo uso de su teléfono celular. En el momento que tuvo oportunidad informó a través de sus redes sociales como ocurrieron los hechos:

“Un carro me pegó por atrás aquí en Miami. El carro de él se destrozó, yo creo que es pérdida total, el mío no se lastimó mucho. Pero lo principal es que ni él está lastimado y lo mío es mínimo”.

QUIZÁ TE INTERESE: Galilea Montijo decide abandonar ‘HOY’ en pleno programa (VIDEO)

Asimismo, Marco Antonio Regil comentó que aunque tenía dolor muscular, el incidente pudo haber resultado peor, por lo que quiso concienciar a las personas para que no manejen mientras hacen uso del celular, ya que el chofer que conducía el auto que lo impactó, venía mandando mensajes de texto.

Marco Antonio Regil termina en el hospital por grave accidente (VIDEO)

Por otra parte, el conductor de televisión argumento que se encontraba en el hospital ya que le realizaron una evaluación médica para descartar cualquier problema.

“Me hicieron rayos X, me escanearon el cerebro todo bien, nada más es dolor en la espalda, como espasmos y mañana en la mañana [refiriéndose a hoy martes] voy a estar un poquito peor entonces seguramente no voy a ir trabajar porque voy a estar bajo los efectos de la medicina que me va a poner un poquito mareado”, explicó el conductor mexicano.

Marco Antonio Regil termina en el hospital por grave accidente (VIDEO)