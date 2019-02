Marco Antonio Regil sufre terrible accidente (VIDEO)

El conductor del programa “Un nuevo día” preocupó a sus fans en redes sociales luego de haber compartido un video en Instagram revelando que tuvo un accidente.

Marco Antonio Regil decidió publicar el video a través de su cuenta personal de Instagram y mostró las secuelas que le dejó el accidente.

Y es que todo se debió a que Marco Antonio Regil estaba retirándose del trabajo para dirigirse a sus otras actividades y un conductor que venía manejando atrás de su vehículo lo chocó, esto sucedió debido a la imprudencia del conductor por estar usando su teléfono celular.

En la página oficial del programa Un nuevo día” también compartieron el video donde se ve al conductor usando un collarín.

“¡Gracias por sus mensajes! Estoy solo con dolor muscular, pero esto pudo haber sido peor. Por favor cuídate y cuida a los demás. No uses el celular mientras manejas”. Escribió Marco Antonio Regil.

El conductor de televisión agradeció las muestras de cariño de sus fieles seguidores, quienes le desean una pronta recuperación.

Afortunadamente no paso a mayores y el responsable admitió su culpa y recibió una multa; el coche de Regil no tuvo daños mayores pero el del otro conductor fue pérdida total.

“Voy a estar descansando, mañana no trabajaré porque estaré bajo los efectos de la medicina, pero gracias a Dios estoy bien”. “No paso a mayores, cuídate y cuida a los demás, no uses el celular cuando manejes”. Mencionó Marco Antonio Regil.