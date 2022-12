Marco Antonio Regil causa revuelo por decir que se niega a tener hijos propios

Las declaraciones del conductor han desatado controversia en redes sociales.

‘Las Envinadas’, el trío conformado por Daniela Luján, Jessica Segura y Mariana Botas, tuvo como invitado especial en su podcast de YouTube a Marco Antonio Regil, quien abrió su corazón y dio declaraciones exclusivas, mismas que La Verdad Noticias trae para ti.

A lo largo de casi tres horas, el conductor reveló que lleva viviendo 14 años en soltería. De igual modo, él mencionó que en el pasado fue un novio bastante celoso y controlador, lo que le llegó a causar severos problemas con sus ex y por el cual decidió tomar terapia psicológica.

El conductor abrió su corazón en entrevista exclusiva para las Envinadas.

Posteriormente, el ex conductor de ‘100 mexicanos dijeron’ reveló que vivir en Estados Unidos le permitió conocer las relaciones abiertas o las relaciones poliamorosas. Sin embargo, ahora está enfocado a seguir forjando una exitosa carrera artística en televisión.

Marco Antonio Regil prefiere a mujeres con hijos

No obstante, el conductor tijuanense señaló ante las cámaras que hoy en día no está cerrado al amor y que no descarta en un futuro el volver a enamorarse. Eso sí, mencionó que ser padre biológico no está en sus planes y que prefiere que su próxima pareja ya tenga hijos.

Cabe destacar que sus declaraciones causaron demasiada controversia en las redes sociales, pues algunos cibernautas aseguran que no debía negarse a tener hijos que lleven su sangre. Incluso, sus palabras despertaron nuevamente los rumores de su presunta homosexualidad, mismos que él se ha encargado de desmentir en más de una ocasión.

¿Cuál es la edad de Marco Antonio Regil?

El conductor inició su carrera artística a la edad de 15 años en una radio local de Tijuana.

Marco Antonio Regil nació el 27 de diciembre de 1969, por lo que ahora tiene 51 años de edad. Tal y como te mencionamos anteriormente, el conductor nacido en Tijuana Baja California inició su carrera artística en 1984 y se hizo famoso por liderar los programas ‘Atinale al precio’ y ‘100 mexicanos dijeron’.

Fotografías: Redes Sociales