Marco Antonio Regil confiesa todo sobre su soltería en exclusiva en “Hoy”

Marco Antonio Regil, el famoso presentador de Televisa que trabajó en el canal por 20 años aunque, ahora trabaja en distintos proyectos, siempre ha dado de qué hablar por su soltería. Incluso se ha llegado a pensar que podría tener una orientación sexual diferente.

Pero por fin, todos los rumores al respecto fueron aclarados por el mismo presentador en una entrevista que le realizaron en el programa matutino “Hoy”. Él habló de estos temas personales en una exclusiva.

El presentador ya tiene 52 años y hasta ahora sigue presumiendo su soltería, pero muchos quieren saber el por qué, así que en La Verdad Noticias te contaremos qué es lo que dijo al respecto.

Estos son los motivos por los que Marco Antonio Regil sigue soltero

Marco Antonio Regil da la exclusiva a "Hoy".

Marco Antonio Regil asegura que no tiene que revelar nada sobre su orientación, además, le recuerda a los conductores de “Hoy” que ya estuvo cerca de casarse en el pasado, ya que se comprometió con Silvia Salgado, sin embargo, la relación fracasó antes de llegar al altar. También, confesó que terminó con Adamari López por exceso de celos.

Compartió que no se arrepiente de haber terminado con esa relación, pues hoy entiende que fue la mejor decisión pues no eran compatibles. Además, cuenta que en la actualidad disfruta de probar con diferentes parejas y hasta relaciones abiertas. Pero asegura que si llegara a presentarse la oportunidad de formalizar con alguna pareja lo haría.

"Lo que pasa es que donde yo me muevo no hay paparazzis, he tenido relaciones abiertas, he tenido amistades muy hermosas y he aprendido a no poseer y me ha gustado mucho, no estoy cerrado pero no sé si estoy diseñado para una relación tradicional quizá un día me sorprende y sucede, pero no lo estoy buscando porque estoy muy feliz conmigo" dijo el presentador.

Te puede interesar: Así reaccionó Marco Antonio Regil sobre supuesto romance con Ingrid Coronado

¿De cuánto es la fortuna de Marco Antonio Regil?

Marco Antonio Regil tiene está fortuna.

El famoso presentador Marco Antonio Regil además de sus trabajos en la televisión, también tiene varios negocios exitosos que le han permitido amasar una gran fortuna. Se cree que podría ser de 16,2 mil y 97 mil euros o de 410 mil dólares.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!