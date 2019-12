Marco Antonio Regil confiesa por qué no se ha casado, ¿Es un ‘asaltacunas’?

El conductor mexicano Marco Antonio Regil reveló en una entrevista el motivo por el cual aún no se ha casado, y el porqué es probable de que no ocurra nunca su boda. A sus casi 50 años, el conductor de “100 Mexicanos Dijeron” comentó que la principal razón por la cual no ha contraído nupcias con una de sus parejas es porque la mayoría siempre son más jóvenes que él.

"La mayor parte de las mujeres solteras son más jóvenes y las que piensan como yo, aquellas que abogan por el planeta y los animales, a las que les gusta conversar, hacer yoga y meditación, las que son más espirituales y activistas, también son más jóvenes", expresó el conductor.

Recordemos que Marco Antonio Regil actualmente es una persona que lleva el estilo de vida vegano, es una persona que practica yoga y se ha convertido en un arduo defensor del medio ambiente y los animales; razón por la cual él está en búsqueda de una pareja que tenga los mismos ideales que él, pero que es muy difícil encontrar en mujeres que tengan la edad del conductor.

"Les digo que soy un Enrique Rocha, soy el sucesor del Rochón. Hay posibilidades (de noviazgo), pero llevo mucho tiempo solterito y te acostumbras a estar así. Creo que estar casado es una vocación y no es para todos, es un estilo de vida", confesó en la entrevista.

El ex novio de Adamari López y Silvia Salgado afirmó que en sus redes sociales la mayoría de las mujeres que se muestran interesadas en él son más jóvenes, menores de 45 años, quienes casi todas no piensan en una relación formal o para llegar al matrimonio. Por lo que el conductor de televisión se ha “resignado” a disfrutar de su soltería.

MARCO ANTONIO REGIL NO ESTÁ SOLO

A pesar de no contar con una pareja estable, el conductor de “Atinale al Precio”, también afirmó que el hecho de estar disfrutando de su soltería no significa que tenga que estar solo, ya que tiene a más de un amiga con quien salir y pasarla bien.

Además, Marco Antonio Regil tiene con qué distraerse por parte de lo laboral, ya que muy pronto estrenará un nuevo proyecto en Telemundo, el programa de concursos “The Wall”.

