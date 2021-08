Marco Antonio Muñiz, conocido como "El lujo de México", es hospitalizado

Marco Antonio Muñiz, conocido por su larga carrera musical en México, estará hospitalizado por varios días en preparación para un intervención quirúrgica por una hernia, según reveló uno de sus hijos.

“Decidimos esperar y este fue el momento idóneo para hacerlo. Él está bien y muy tranquilo”, dijo Jorge Muñiz en el programa de radio, “Todo para la mujer” de Maxine Woodside la noche del martes.

El cantante será operado por una hernia, y estará otros dos días en una cama de hospital para observación médica, según aclaró el conductor vetado de Televisa, conocido como Coque Muñiz de 61 años.

¿Cuál es la edad de Marco Antonio Muñiz?

Marco Antonio Muñiz de 88 años de edad

Conocido como "El Embajador del Romanticismo", Marco Antonio Muñiz tiene 88 años de edad, y varias afecciones de salud comunes con la edad, como la osteoporosis, enfermedad que hace que los adultos mayores sean más propensos a sufrir fracturas.

“Me duelen mucho los huesos, hay ocasiones en que no puedo caminar con facilidad y he tenido que suspender mis actividades para ver si es posible que se me quite (el dolor), porque es muy difícil esta enfermedad”, dijo el cantante en 2019.

¿Condición del cantante es delicada?

Marco Antonio estará hospitalizado por dos días

Hasta el momento, las familia del cantante no ha comentado si la cirugía por su hernia ya se ha realizado, o su condición actual de salud, aunque informes preliminares obtenidos por La Verdad Noticias indican que no se encuentra en peligro.

Los malestares por la hernia del cantante comenzaron un año atrás, pero, por razones no reveladas, la cirugía no fue realizada hasta agosto de este año. La razón podría deberse a la saturación hospitalaria por COVID-19 y el que pertenece a un grupo de riesgo.

