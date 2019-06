Marcela Lecuona trae a Mérida su show de Stand Up

La guapa humorista platicó con La Verdad acerca de su trayectoria y también de su próxima presentación en la capital de Yucatán. De entrada nos explicó cómo se dio su conexión con el stand up. “Un día fui a ver stand up y me dije esto tiene todo lo que me gusta, escenario, hacer reír, actuación, escribir, tiene todo y ahí fue cuando se me prendió el foco y me dije a mí misma esto me encanta y quiero hacerlo toda mi vida”.

Recordó que desde niña tenía muy claro lo que quería ser de grande. “Yo quería ser actriz, eso siempre quise ser, me da mucha pena admitir eso ahora, pero ya después descubrí el teatro, entré a Televisa y así, pero sí, siempre pensé que quería estar en el escenario de alguna forma”.

Marcela Lecuona estudió teatro y también en el Centro de Capacitación Artística de Televisa.

Comentó que cursó dos de los tres años de la carrera de teatro, pero cuando iniciaba su tercero recibió la invitación para ingresar a Televisa, pero considera que esa preparación fue clave para su profesión actual. “Creo que todos los que hacen stand up deberían tomar clases de teatro, a mí me ayudó a ser más completa, a quitarme la pena, estar consciente de muchas cosas, usar el cuerpo, el que no me den pena ciertas situaciones, siento que a mí sí me ayudó”.

Reconoce que es bastante enojona, y que su humor lo utilizaba solamente con sus amigos, ya que jamás fue por ejemplo la chistosita del grupo en la escuela.

Marcela Lecuona es además una mujer realmente sensual.

Recordó que en su debut en el stand up estaba muy nerviosa, pero el destino pareció obrar a su favor para que incursionara ya de manera profesional. “Según yo solo me trepé para graduarme pero estaban grabando para Comedy Central y me invitaron a me quedé, evidentemente no estaba lista ni mucho menos, pese a que estuve abriendo para mucha gente, pero eso me ayudó en este camino que es a la vez fácil y a la vez difícil, pero me ayudó para ir tomando ruta y ya son 4 años que llevo en esto”.

Admitió que el ambiente entre los colegas es horrible, ya que al final hay gente con la que te llevas bien y con la que te llevas mal, pero ella siempre respeta a los demás, y cada quien tiene su propio rollo y su forma de hacer humor que es completamente distinto”.

Marcela Lecuona, quien viene por primera vez a Mérida, invitó al público en general a no perderse la Noche de Stand Up Comedy este sábado 29 de Junio a las 21:00 horas en el Centro Cultural Dante, donde compartirá escena con Michelle Rodríguez. “Les recomiendo muchísimo este show, no solamente porque voy a estar yo, sino también porque estarán Michelle Rodríguez y Myr Ramírez, es un show muy bonito que sabemos que funciona y que nos da mucha emoción cada vez que vamos a provincia para que más gente disfrute nuestro trabajo y espero que les guste”.

Ricardo D. Pat