Marcela Iglesias destrozó a Kimberly Flores; se desató la polémica

Desde el lanzamiento de la sexta temporada de Rica Famosa Latina, las participantes han dado de qué hablar, y recientemente Marcela Iglesias "La barbie humana" arremetió en varias ocasiones en contra de Kimberly Flores, quien se ha defendido de las agresiones de ella y otras famosas.

Y es que, en varios capítulos del reality show, Marcela ha insultado a la esposa de Edwin Luna, además comentó que Flores está donde está gracias a su marido: "Pero si Edwin la sacó de la mala vida, le puso pan a esa boca hambrienta y hasta zapatos a esos pies descalzos".

De igual forma, Sandra Vidal y Mariana González también criticaron a la influencer, tras lo ocurrido en una cena en la playa, donde Vidal y Mariana se enfrentaron contra Kimberly y le cuestionaron lo que pasó en La Casa de los Famosos.

¿Qué dijo Kimberly Flores tras la polémica?

La influencer se defendió de las agresiones

En una salida que tuvieron Mayeli, Flores y Luzelba, las famosas estaban disfrutando de unos tragos, pero Luzelba le preguntó a Flores si es cierto que ella está con su marido solo por su dinero, a lo que Kimberly dijo: "Yo ya estoy acostumbrada a que me digan que lo único que me interesa es el dinero de mi marido. La verdad a mí me da igual".

Por su parte, los usuarios reaccionaron a las declaraciones de Marcela Iglesias en contra de Kimberly. Por otra parte, en una ocasión, Sandra Vidal criticó el tipo de música de La Trakalosa de Monterrey.

¿Cuántos años tiene Kimberly Flores?

La influencer tiene 33 años de edad

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la influencer Kimberly Flores tiene 33 años de edad, y a su corta edad ha logrado convertirse en una mujer de negocios, pues además de algunas canciones que ha lanzado, también tiene su línea de maquillaje y su salón de belleza.

