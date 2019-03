¡Marcela Basteri está viva y Luis Miguel la frecuenta!.

Estas fueron las precisas palabras que sin temor alguno expresó Miguel Aldana, ex director de la INTERPOL México y ex coordinador de la extinta Dirección Federal de Seguridad que hoy ha vuelto a ser relevante debido a la desclasificación de archivos de espionaje, por parte de la Secretaria de Gobernación.

Miguel Aldana quien conoció bien a Arturo Durazo Moreno y también fue amigo cercano de Luis Rey, aseguró que él mismo habló con Mayela Basteri en 1991, aunque la familia de Luis Miguel ha dicho que ella desapareció desde 1986.

En entrevista, el reportero le preguntó directamente a Miguel Aldana si él creía que Marcela Basterí seguía viva, a lo que este respondió:

El también doctor en derecho, recordó el momento en que habló con Marcela Basteri desde la cárcel en la que fue recluido en 1991, cuando Durazo Moreno y había perdido poder e influencia.

“Arturo Durazo fue el primero en comunicarse con ella y luego me la pasó a mi al teléfono, yo escuché su voz. Me dio mucho gusto escucharla; se escuchaba normal y me dijo que estaba bien”.