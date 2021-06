Marca de maquillaje de Kylie Jenner se hará vegana y lo anuncia con sexy look

Kylie Jenner luce increíble en su última foto para Instagram que ya ha conseguido millones de "me gusta" de sus 243 millones de seguidores en la plataforma social, con la que acompaño a un importante anuncio.

La magnate del maquillaje posó con un sostén rosa y mallas de látex junto con tacones sin cordones con tiras transparentes mientras se sentaba en una silla rosa claro en la instantánea del 26 de junio.

Kylie Jenner cuyas fotos en "fachas" se filtraron recientemente también se estaba aplicando el color de los labios en sus labios de color rosa oscuro y tenía su cabello largo y liso y oscuro mientras se balanceaba con unos pendientes de color rosa claro.

La nueva línea de maquillaje de Kylie Jenner

Kylie Jenner lanza línea de maquillaje vegana

Kylie, quien recientemente regresó con Travis Scoot, usó la leyenda de la foto para anunciar que su exitosa marca de cosméticos, Kylie Cosmetics, se volverá "limpia" y "vegana" después de que tuvo lugar un "pequeño cambio de imagen".

“Como algunos de ustedes habrán notado que mi sitio web @kyliecosmetics ha sido cerrado por un pequeño cambio de imagen. Comencé mi línea de maquillaje cuando tenía solo 17 años y sentí que era hora de elevarme y unirme a la familia VEGANA y LIMPIA”.

“He estado trabajando duro para crear las fórmulas innovadoras más nuevas para ustedes y estoy muy emocionado de compartir con todos ustedes pronto. estad atentos”, finalizó el emocionante mensaje.

Una vez que la noticia se hizo pública, los fans de Kylie se apresuraron a felicitarla y compartir mensajes de apoyo: "Muy orgulloso", escribió un fan mientras otro compartía: "No puedo esperar a ver sus nuevos productos". Un tercero agregó: "Estoy tan emocionada".

¿Por qué Kylie decidió lanzar su colección?

Kylie se inspira en su hermana Kendall para colección de maquillaje

Cuando Kylie no está derritiendo pasiones con vestidos entallados o cautivando con sus fotos y nuevos productos de maquillaje, está acumulando éxitos y compartiendo su inspiración detrás de su línea de maquillaje.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians habló recientemente sobre cómo su inseguridad sobre sus labios es lo que finalmente la llevó a amar el maquillaje y crear Kylie Cosmetics, en la reunión de la serie de telerrealidad de su familia.

"Tengo una obsesión con el maquillaje porque sobreponía mis labios y me hacía sentir segura", dijo en el especial después de admitir que un chico que le dijo que tenía "labios pequeños" la hizo sentir "imposible de besar".

Kylie Jenner también admitió haber recibido rellenos para los labios por primera vez en 2015 y ahora hace alarde de un puchero más grande que encanta a sus millones de fans en todo el mundo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.