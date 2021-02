Marc Wilmore, guionista de 'Los Simpson', muere a los 57 años por Covid-19

El hermano de Marc Wilmore, Larry, confirmó la triste noticia en un comunicado en las redes sociales. Escribió: "Mi dulce y dulce hermano, Marc Edward Wilmore, falleció anoche mientras luchaba contra el Covid-19 y otras afecciones que lo han tenido con dolor durante muchos años.

"Mi hermano era el ángel león más amable, gentil y divertido que he conocido. Te amo, hermano pequeño". Como mencionamos en La Verdad Noticias, Marc se unió al equipo de redacción de Los Simpson para la 13ª temporada del exitoso programa animado.

Marc Wilmore incluso consiguió un Emmy como productor por Programa de animación excepcional por el episodio Eterna penumbra de la mente Simpson (Eternal Moonshine of the Simpson Mind) en 2008.

Marc Wilmore también trabajó en In Living Color, The PJs y F Is For Family

El talentoso guionista también trabajó en In Living Color, The PJs y F Is For Family. Como era de esperarse los tributos han llegado desde el triste anuncio de Larry. Su coguionista de Los Simpson Michael Price escribió: "Otro talento gigante tomado demasiado pronto”.

“Tuve el privilegio de trabajar junto a Marc Wilmore en 3 programas (PJs, Los Simpson, FIFF) durante la mayor parte de los últimos 23 años, era la persona más divertida de todas las habitaciones”, agregó.

El productor de F Is For Family, Henry Gammill, agregó: "Estoy devastado por la pérdida de Marc Wilmore. Era mi favorito, me aferré a cada una de sus palabras. Era empático más allá de toda medida. Cálido, genuino, divertido, ese era Marc. Lo amo. Fue un placer ser su amigo".

