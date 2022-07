Marc Anthony preocupa a sus fans por su extrema delgadez ¿Está enfermo?

Marc Anthony es una de las estrellas latinas más reconocidas y respetadas del medio de los espectáculos a nivel internacional, su larga trayectoria y sus éxitos lo han posicionado ahí.

Es por ello que muchos medios y fans están al pendiente de lo que sucede con él, sus escándalos, su estado de salud o cualquier otra noticia relacionada con él.

Este fin de semana el intérprete de Vivir mi vida, se volvió tendencia tras ser captado por paparazzis en Miami y aunque en la fotografía no se le ve haciendo nada polémico si llamó la atención algo en particular.

¿Marc Anthony está enfermo?

Durante la visita que hizo Marc Anthony a los Bekcham los paparazzis lograron captar una fotografía en donde se le puede ver con una delgadez extrema y muy agotado.

La fotografía enseguida levantó las alarmas de muchos debido al estado en el que se le ve al famoso cantante puertorriqueño y causó que los internautas opinaran al respecto.

Mac Anthony y Nadia Ferreira

Cabe resaltar que, como te contamos en La Verdad Noticias, Marc Anthony se encuentra en una relación con Nadia Ferreira, misma que ha mostrado los lujos con que la trata el cantante.

Y parece que pese al estado físico de Marc Anthony, él se encuentra feliz con su nueva prometida, pues Ferreira lo acompañó durante su gira por Europa.

Fue precisamente al término de esta que el Marc decidió tomarse un descanso y visitar a sus amigos Los Beckham, aunque aparentemente Nadia no asistió, pues no existe evidencia fotográfica de que la modelo y ex miss Paraguay haya estado en el Yate junto a su prometido.

