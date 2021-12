Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson ¿fue secreta?

El E! News confirmó que un juez desestimó una demanda de paternidad que el basquetbolista presentó contra Nichols en un tribunal de Houston. Esto marcó una victoria legal, Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson.

Hijos de Tristan Thompson

Thompson tiene tres hijos, uno de ellos aún no reconocido.

Prince, de 5 años, con su ex Jordan Craig.

True, de 3, con su ex Khloé Kardashian.

Recién nacido, con Maralee Michols.

Respecto a las demandas, Tristan Thompson quería que un tribunal de Houston escuchara el caso, mientras que Nichols lo presentó en California y como el juez dictaminó desestimar el caso de Thompson en Texas, es probable que la demanda de Nichols se maneje en California. Pero por el momento Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson.

Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson

Así fue la declaración de Nichols sobre Thompson.

Ahora Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson para E! News donde dijo: "Durante las últimas dos semanas, han circulado muchas historias inexactas y falsas sobre mí. No he publicado en ningún momento, ni he ordenado a nadie que divulgue, ninguna información sobre Tristan Thompson o cualquier litigio que lo involucre”.

Agregó: “Nunca he hablado con ningún medio de comunicación, ni he filtrado ninguna información a nadie en ningún momento. Doy esta declaración porque siento que debo defender mi carácter".

"He visto historias falsas, fotos mías poco halagadoras, gente que usa fotos que ni siquiera soy yo, que indican una ocupación y una edad incorrectas", continúa Nichols.

"Ha habido varias publicaciones falsas en Instagram que afirman ser yo, haciendo declaraciones falsas y adjuntando fotos de archivo de una ecografía y un niño (que tampoco es mío)".

En algún punto Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson, la cual fue secreta debido a que tenía pareja.

"Estos son los hechos: vivo en California desde 2019. No soy entrenadora personal. No he trabajado como entrenador personal durante cuatro años, hago modelaje fitness. Nunca fui entrenadora personal para Tristan" y aseguró que conoció a Thompson en una fiesta en su casa de Encino, California, en el 2020.

Cuando Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson dijo: "Vi a Tristan en marzo de 2021 cerca de su cumpleaños. Él me dijo que quería verme, acepté reunirme con él en Houston en una fiesta privada el 12 de marzo. Nunca conduje un Maserati para encontrarme con Tristan, como él afirmó. Él nunca ha estado en mi vehículo. Usé un Uber o fui llevada por amigos ese fin de semana”.

Continuó: “Houston fue una de las muchas noches que pasamos juntos. Poco después del fin de semana de su cumpleaños en Houston, Tristan me invitó a visitarlo en Boston". Nichols dice que supo que estaba embarazada unas semanas después de su viaje a Boston para ver a Thompson. Según ella, le contó a Thompson sobre su embarazo en Carolina del Norte después de que él la invitara a verlo a finales de abril.

La declaración de Tristan Thompson

Aunque Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson, el basquetbolista dijo otra cosa.

De acuerdo a los documentos judiciales obtenidos por E! News, Thompson declaró, "La única vez que tuve relaciones sexuales con [Maralee] en 2021 fue en marzo de 2021 en Houston, Texas”.

Añadió “Recuerdo específicamente haber tenido relaciones sexuales con [ella] en marzo porque era mi cumpleaños. [Ella] y yo asistimos juntos a una fiesta en un hotel en Houston. [Ella] me había llamado y quería estar conmigo en mi cumpleaños".

Cuando, Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson para E! News, afirmó que hizo "todo lo posible" para no llamar la atención sobre sí misma durante su embarazo. "Tristan presentó una acción de paternidad en Texas después de que yo presenté mi acción de paternidad en Los Ángeles".

Además declaró: "No presenté ninguna solicitud de manutención infantil antes de que naciera nuestro hijo. El caso que Tristan presentó en mi contra fue desestimado el 15 de diciembre de 2021".

Sobre el parto dijo: "Me indujeron el parto el 29 de noviembre de 2021 porque tenía una anomalía en la placenta, no hay otra razón médica por la que necesitara ser inducida. Di a luz el 1º de diciembre de 2021”.

Y ahora que Maralee Nichols habla sobre su relación con Tristan Thompson finaliza diciendo: “ En lugar de centrarme en cualquier negatividad, elijo aceptar ser madre y hacer lo mejor que pueda por mi hijo. No quiero más atención de los medios, ni quiero una relación romántica con Tristan. Mi objetivo es criar a nuestro hijo en un entorno seguro, saludable, amoroso y privado".

