Mara Patricia tuvo un emotivo reencuentro con su ex suegro Vicente Fernández

Uno de los polémicos momentos en la vida de Mara Patricia Castañeda fue la separación con el hijo de Vicente Fernández, pues la periodista de espectáculos tuvo una boda de ensueño, sin embargo, su matrimonio no tuvo un final feliz.

Y es que han transcurrido algunos años desde que Mara Patricia no ha tenido contacto alguno con la familia de su ex esposo, pero, ahora todo parece que la periodista por fin pudo reencontrarse con su ex suegro para una emotiva entrevista.

Recordamos que Mara Patricia cuenta con su propio canal de YouTube donde ha presentado diversas entrevistas con algunos famosos del medio de la farándula, y en esta ocasión Vicente Fernández fue elegido para la siguiente entrevista.

Te puede interesar: Vicente Fernández y su nieto Alex Fernández en disputa por un Latin Grammy

La periodista acudió al rancho 3 potrillos para reencontrarse con una persona muy importante para ella, Mara Patricia tuvo un gran recibimiento en la casa de Vicente Fernández, pues expresó lo feliz que se sintió al ver de nuevo al famoso y con una mejor salud.

Mara Patricia Castañeda comparte su emoción tras reencontrarse con Vicente Fernández

Durante la entrevista Vicente Fernández expresó a Mara Patricia Castañeda que siempre será bienvenida en su rancho, pues para el cantante mexicano la periodista durante algún tiempo formó parte de su familia.

En la entretenida entrevista, la conductora también tuvo la oportunidad de ver de nueva cuenta a la mamá de su ex esposo, la señora Cuquita esposa de Vicente Fernández, quien se mostró muy servicial con la invitada.

Únete a nosotros en Instagram

Y es que Mara Patricia Castañeda durante una entrevista que tuvo con una famosa revista, mencionó que el cantante Vicente Fernández no suele dar entrevistas constantemente, sin embargo, la periodista tuvo la oportunidad de estar muy de cerca de su ex suegro.