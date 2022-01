Mara Patricia Castañeda rechaza ser guionista de bioserie de Vicente Fernández

Luego de que Pati Chapoy propusiera a Mara Patricia Castañeda como guionista de la bioserie de Vicente Fernández, la querida periodista de espectáculos respondió a dicha petición y rechazó su intención por participar en el proyecto, pues detalló que es un homenaje por parte de Televisa al Charro de Huentitán.

Dicha información fue revelada por La Verdad Noticias, y el hecho rápidamente se viralizó en redes sociales, ya que sorprendió el hecho de que Pati dio un consejo a la televisora de San Ángel, la cual es competencia directa de su empresa, TV Azteca.

Se explicó además que Televisa y Univisión se encargará de la producción de la bioserie y el guión estará basado en el polémico libro que escribió la periodista argentina Olga Wornat, ‘El Último Rey’, mismo que causó mucha polémica entre la familia.

Mara Patricia Castañeda no aceptaría trabajar en la bioserie

La periodista mexicana rechazará trabajar en la bioserie

La querida periodista de espectáculos reveló que no podría aceptar formar parte de la producción del proyecto pese a que Pati Chapoy la propuso como guionista, pues detalló que no podría ser jue y parte.

“Hay cosas que a mí me sorprendieron, no sé Olga como lo investigó, ya hablaré con ella después, no podría estar en una serie diciendo cómo hacer las cosas”.

También detalló que desde el funeral de Vicente Fernández, no ha tenido contacto con la familia, pues no forma parte de ella y no quiere incomodar a la nueva pareja de Vicente Jr., ya que de alguna u otra manera se genera un conflicto.

“Más adelante me comunicaré con Doña Cuquita, para encontrarme con ella”.

¿Quién es la pareja de Mara Castañeda?

La pareja está comprometida y en planes de boda

Actualmente está con Iván Martínez Urbina y con quien la periodista se ha dejado ver desde agosto de 2017, dos años después de la separación del hijo mayor del Charro de Huentitán.

Hasta 2018 se dejó ver públicamente con él y confirmó la relación, admitiendo que se siente “muy feliz, plena, somos muy parecidos”.

Tras varios años distanciados, Mara Patricia Castañeda se reencontró con Vicente Jr. en el funeral de Chente, y esto generó mucha polémica, principalmente por los comentarios de Anette Cuburu, quien se mostró enojada porque la periodista fue la única que accesó al interior de la arena VFG.

