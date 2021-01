Mara Patricia Castañeda ATACA a la joven del video de Vicente Fernández

Mara Patricia Castañeda recibió duras críticas en las redes sociales por entrevistar a Vicente Fernández para hablar sobre la polémica fotografía que lo muestra tocando a una fanática suya de manera indebida, señalamientos a los que ella ha reaccionado y no de la mejor manera.

En un reciente encuentro con la prensa, Mara Patricia Castañeda aseguró que la entrevista que le realizó a Vicente Fernández fue hecha sin arreglo, por lo que sus declaraciones dicen solamente la verdad y que sus disculpas fueron sinceras, esto a pesar de que ella considera que la fotografía fue malinterpretada.

“Fui parcial y se le preguntó lo que se le debía de haber preguntado, le pregunté lo que todo el mundo quería saber, él se disculpó y fue lo suficientemente contundente con sus respuestas”, declaró la periodista ante los medios de comunicación.

Tras escuchar la versión de Vicente Fernández, Mara Patricia quiere entrevistar a la fan de su ex suegra.

Mara Patricia Castañeda no dudó en defender a Vicente Fernández de los ataques y señaló que ella no cree que haya sido acoso, y que de haber sido así, la joven afectada debió haber hablado en el momento y no hacerlo tres años después por medio de las redes sociales.

“Yo no vi el brazo de la muchacha como tratando de quitarlo, ahí están las otras fotos…. Yo creo que fue un malentendido… No entiendo como tres años después ves una foto y te sientes violentada, cuando hace tres años viste la foto y cuando uno tomo una foto la revisas”, añadió la ex esposa de Vicente Fernández Jr.

Por último, la periodista señaló que todo mundo se ha ido en contra de ella y del Charro de Huentitán, pero que nadie ha buscado a la chava, a quien acusó de hablar solamente por medio de las redes sociales y nunca dar la cara, tal y como lo hizo su ex suegro.

“Todos se han ido contra don Vicente y contra mí, no han buscado a la chava y sólo tiene una red en TikTok… No estamos hablando de una persona que da la cara a través de un video y don Vicente dio la cara a través de un video y si yo traje las declaraciones, no sé por qué las agresiones, no soy quien para juzgar a nadie”, finalizó Mara Patricia Castañeda.

Fan de Vicente Fernández responde a los ataques

La joven del video no se quedó callada ante las declaraciones de Mara Patricia Castañeda y a través del programa Sale El Sol aseguró que Vicente Fernández no dijo la verdad: “Si ven la foto, Vicente no tenía su mano en mi estómago como él dijo y nunca buscó mi hombro. Él tenía intención de hacer lo que hizo y puedes ver otras fotos con otras mujeres”.

De igual modo, ella aclaró que no tiene intención de buscar fama ni de sacarle dinero a Vicente Fernández y a su familia: “No sentí sinceras sus disculpas, lo hice para que la gente viera lo que pasó con Vicente Fernández, no tengo planes de sacarle dinero. Si quisiera dinero hubiera vendido esta foto a los medios y no la hubiera subido a TikTok”.

¿Qué piensas acerca de esta polémica? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografías: Instagram