Mara Escalante habla sobre la nueva temporada de María de todos los Ángeles

Los fans han esperado más de 8 años para disfrutar de la tercera temporada.

‘María de todos los Ángeles’ es sin duda alguna uno de los mejores proyectos de comedia de Televisa y también uno de los más exitosos. Con solo dos temporadas al aire, Mara Escalante, Ariel Miramontes, Alma Cero, Beng Zeng y Montserrat Marañón se convirtieron en un ícono de la televisión mexicana en la década pasada.

Pese a la poca confianza que la televisora de San Ángel tenía en su elenco, la serie de comedia que relata las aventuras de Doña Lucha y su hijo Albertano fue un rotundo éxito hasta el punto de emitir dos temporadas, mismas que gozaron de altos niveles de rating.

Pese a que no hay planes de hacer una tercera temporada, el elenco sigue interpretando a los personajes en programas de televisión.

Sin embargo, muy pocos saben que la tercera temporada no se concretó por problemas legales con la autoría de los personajes y la incompatibilidad de agendas del elenco. Pese a ello, Mara Escalante y Ariel Miramontes "Albertano" han seguido interpretando a sus personajes, lo cual ha hecho que el público no pierda las esperanzas de una nueva entrega.

Mara Escalanta no descarta volver en una caricatura

En un reciente encuentro con la prensa, Mara Escalante aseguró que su pelea con Ariel Miramontes por el personaje de Albertano quedó en el pasado y que entre ellos ya no existe enemistad alguna. Asimismo, mencionó que no descarta la idea de realizar una versión animada de Doña Lucha pero hasta ahora no hay planes de llevarla a cabo.

“En las olimpiadas pasadas hicimos a Doña Lucha animada… Yo encantada de escuchar propuestas, tengo la titularidad de los personajes”, mencionó la comediante, quien dijo estar fascinada con el éxito que ‘María de todos los Ángeles’ sigue teniendo pese a que han pasado 13 años de su estreno.

Escucha las declaraciones de la comediante a partir del minuto 2:20.

¿Dónde puedo ver 'María de todos los Ángeles'?

Las dos temporadas de la serie de comedia están disponibles de manera exclusiva en la plataforma de ViX+.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ‘María de todos los Ángeles’ está disponible de manera exclusiva en ViX+. Sin embargo, en redes sociales y YouTube es posible disfrutar los momentos más divertidos de las dos temporadas y en el mejor de los casos se pueden encontrar los 33 episodios completos

Fotografías: Redes Sociales