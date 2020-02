Mar de Regil robó suspiros con bikini negro, al estilo de Barbara de Regil

Mar de Regil roba suspiros al estilo de su mamá, Bárbara de Regil

Mar de Regil es la hija de Bárbara de Regil y actualmente tiene 16 años de edad y aunque es aún muy pequeña ya tiene un impresionante cuerpo que ha formado a base de ejercicio, constancia y buena alimentación ya que tiene una excelente y recomendada coach, su mamá.

Bárbara de Regil se ha especializado en ser toda una fitness coach ya que actualmente brinda rutinas de ejercicios a muchas personas alrededor de la República mexicana así que Mar de Regil jamás tendrá que preocuparse por contratar a un experto para que le brinde una rutina de ejercicio.

Sin duda alguna Mar dará de qué hablar en unos cuantos años más ya que seguramente no tarda en incursionar en la televisión siguiendo los pasos de su mamá porque en sus redes sociales ha demostrado que no tiene miedo al qué dirán y sobre todo no le teme a la cámara.

Ver esta publicación en Instagram Acapunkkkk Una publicación compartida por MAR DE REGIL (@marderegil._) el 5 de Feb de 2020 a las 3:26 PST

Bárbara y Mar en Acapulco

Hace un par de horas, Bárbara de Regil compartió un video junto a su hermosa hija en donde enseña algunas de sus estrías en los pechos pero cuenta que se siente muy orgullosa de ser así y que se ama con cada virtud y defecto que viva en ella.

“Que tu vida sea tan hermosa como tu Instagram”, fue la frase con la que cerró su discurso además que presumió a su bella hija de quien también está muy orgullosa. Barbara y Mar suelen tener una relación de amistad más que de madre e hija ya que las podemos ver siempre sonrientes y jugueteando en sus videos.

Te puede intersar: ¿Bárbara de Regil deja Tv Azteca por Televisa? Galilea Montijo anuncia nuevo proyecto

Mar de Regil ya cuenta con más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, por lo que hoy en día es toda una influencer en redes sociales.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana