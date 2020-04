Mar de Regil presume a su novio en Tik Tok ¡Es oficial!

Mar de Regil superó en popularidad de tendencias en redes sociales a su madre Bárbara de Regil, pues la curiosidad de sus más de 1.3 millones de seguidores en Tik Tok, han quedado impactados con el derroche de amor que presumió con su “novio” Juan Pablo Fuentes en un reciente video.

En esta publicación vemos a la hermosa hija de Bárbara de Regil presumir varios momentos íntimos con Juan Pablo, pues ambos intercambiaron besos en la mejilla, se abrazaron y compartieron este video de Tik Tok con la canción “Kill The Director” por The Wombats como cama musical.

El video de Tik Tok ya superó los 214 mil reproducciones en menos de 3 horas y no fue el único lugar donde se pudo apreciar a la joven pareja, pues el mismo Juan Pablo se aseguró de presumir su relación con Mar de Regil en su cuenta de Instagram, e incluso agregó un mensaje para dedicarla a su novia.

Mar de Regil y su novio

“Los ‘para siempre’ son de cobardes que necesitan prometer futuros. Sin saber mantener presentes. Te amo. Uno y los q nos faltan Mar de Regil”

No hay duda que los millones de seguidores de la joven hija de la actriz en “Rosario Tijeras”, ha causado revuelo en redes sociales con su reciente anuncio, pero sus fans no tardaron en elogiarla y felicitarla por la nueva etapa que inició en su vida, demostrando que a pesar de no ser una actriz de televisión como su madre, ella tiene su propio carisma con el mundo del espectáculo.

Acerca de Juan pablo Fuentes, los seguidores de Mar de Regil pueden notar que es un popular influencer en redes sociales, ya que el joven presume tener más de 99 mil seguidores en su cuenta de Instagram, siendo una personalidad popular en Tik Tok, con más de 113 mil fans y la red social donde ya realizó algunos retos virales durante la cuarentena de Coronavirus.

Aunque a actriz mexicana Bárbara de Regil cuenta con mucha relevancia en Internet por sus clases de acondicionamiento físico en Instagram Live, su hija Mar poco a poco se ha convertido en una mujer muy atractiva, siendo confundida como la hermana menor de la famosa, pues su madre la tuvo a sus 15 años de edad, mucho antes de conocer a su actual esposo Fernando Schoenwald.