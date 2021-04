Lucerito Mijares causó furor en redes sociales al aparecer de manera repentina en la entrevista que la cantante Isabel Lascurain le realizó a su padre Manuel Mijares para su canal de YouTube, pero lo que nadie esperaba era que el cantante no le importara corregir a su hija en frente de las cámaras.

Tras ser invitada por Isabel Lascurain, Lucerito Mijares apareció ante las cámaras para platicar sobre su incursión en el mundo de la música, la cual ha provocado que todo el mundo pusiera sus ojos en ella y admirara el gran talento que posee, herencia de sus famosos padres: Lucero y Manuel Mijares.

Lucerito y Manuel Mijares tienen una pequeña discusión en plena entrevista.

“Sí, afortunadamente. Estoy muy contenta y muy agradecida con la gente. Creo que sí era por cantante o por debut”, mencionó la joven de 16 años en referencia a su pasada victoria en los Fans Choice Awards, premiación virtual donde ganó en la categoría Debut.

Al escuchar a su hija, el cantante Manuel Mijares mencionó que ella no ha debutado en la música: “Para mí todavía no hay debut. No es un lanzamiento, es lo que no entendió la gente y cantó porque a mí me encanta como canta. No es de que la estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá que es lo que quiere hacer”, dijo el cantante.

¿Cuándo debutará Lucerito Mijares en el mundo de la música?

Manuel Mijares habló sobre el tan esperado debut musical de Lucerito, pero él mencionó que ella estaba considerando estudiar para ser médico veterinario, pero la joven lo interrumpió diciendo que la idea de ser cantante le estaba agradando mucho. Finalmente, el ex esposo de Lucero señaló que para que esto ocurra, ella debe terminar sus estudios.

“No es lanzamiento, ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y que ella decida en su momento si quiere o no quiere cantar. Realmente, las apariciones hasta ahora no es un lanzamiento y que los estemos aventando”, declaró Manuel Mijares.

Fotografias: Instagram