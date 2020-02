Manuel Medrano regresa a la música con su nuevo sencillo, “Mi Otra Mitad”

El ganador de dos Grammys Latinos, Manuel Medrano, prepara su regreso a la música con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, cuyo nombre aún no ha sido revelado.

“Mi Otra Mitad” es el primer sencillo del álbum sin titular de Manuel Medrano y ya ha se ha convertido en tendencia gracias al lanzamiento del vídeo oficial a través de su cuenta oficial de YouTube.

El vídeo oficial de “Mi Otra Mitad” ya superó las 500 mil reproducciones a 24 horas de su estreno en la plataforma y ha recibido varios comentarios positivos de sus seguidores.

“La verdad creo que como artista reflejas lo que sientes y vives, esta es una nueva etapa de Manuel Medrano quizás en donde ya superó esa etapa de [...] nostalgia, de desamor, de despecho, de dolor, eso transmite antes un; desahogo. Ahora transmite otra vibra, el disfrute de la vida, no hay dolores en el pecho”, escribió un internauta sobre la nueva canción.

¿Un nuevo Manuel Medrano?

El nuevo estilo musical que Manuel Medrano explora con “Mi Otra Mitad” ha encantado a sus fanáticos al ver como alcanza nuevos horizontes con su música.

“Este es un tema potente y lleno de energía que rompe con todos los estereotipos del mercado. Es un single que trae junto a la música y la melodía una letra de amor importante y precisa para enamorarse, también es un reflejo de amor propio y una invitación a quererse así mismo”, explicó el propio Manuel Medrano.

"En este disco voy a experimentar con diferentes géneros y ritmos. También va a llevar mucho de la guitarra, un sonido que me caracteriza"

Manuel Medrano también detalló como este segundo álbum contendrá temas con ritmos urbanos y música acústica además del pop que lo caracteriza.

