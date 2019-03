Manuel Landeta se presentará en obra en Cancún (FOTOS)

Manuel Landeta se presentará en obra en Cancún

El miércoles 20 de marzo se presentará en Cancún al igual que el elenco de la obra ‘Soltero, Casado, Viudo y Divorciado’, una comedia reflexiva, según el propio Manuel Landeta.

“La gente se divierte muchísimo, es una comedia en donde cuatro amigos se reúnen y dan su punto de vista de la mujer desde los cuarto estados civiles del hombre”, comentó en exclusiva para La Verdad, el famoso actor.

Dijo que en este show se verá una forma de stand up e incluso un strip-tease, “Las mujeres se divierten mucho, es muy interesante, también el ver como los hombres se vuelven cómplices en esta obra, pues se narra cómo los protagonistas se tratan de emancipar de la mujer ya que se sienten algo oprimidos, pero sólo al final se vuelve reflexivo”, comentó Manuel Landeta.

Al preguntarle por sus recién cumplidos 44 años de carrera artística el actor comentó; “Nunca te imaginas, no piensas en los números, antes guardaba todo lo que tenía que ver con lo que salía publicado de mí, hoy ya no me preocupo por eso, pero ver que mis compañeros me celebraron fue muy emotivo”, dijo a La Verdad.

También comentó que trabajará en próximos proyectos en el teatro, continuará con la temporada en ‘Soltero, Casado, Viudo y Divorciado’ y también en una nueva producción que se centrará en las voces del los actores, llamada “Caballeros Cantan”, que se estrenará en mayo, en el centro del país.

