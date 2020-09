Manuel Landeta fue DESPRECIADO en el cine por ser pelón

Manuel Landeta es, sin duda alguna, uno de los actores más queridos por el público mexicano y uno de sus atractivos físicos más notable es su falta de cabellera; ante esto, el actor se sinceró y habló de las veces que perdió oportunidades en el cine y la televisión solo por el hecho de ser un hombre pelón.

“Yo empecé a usar pelucas una vez que me rapé y me invitaron a bailar a una gala de ballet en donde tenía que salir con el pelo, me compré una peluca y ahí descubrí que no se me notaba que la usaba”, comenzó a platicar Manuel Landeta.

Manuel Landeta gozó de gran éxito en el mundo de las telenovelas.

Una de tantas anécdotas que compartió el actor de 61 años al programa ‘El Minuto que Cambió Mi Destino’ fue la que ocurrió en pleno auge de su juventud, época en la que ya le gustaba usar pelucas e incluso las llevaba por todos lados.

“A mis 20/21 años, me iba con mis cuates al restaurante y me daba calor y me quitaba la peluca y seguía cotorreando y la dejaba ahí para que se secara porque sudaba mucho y después me la volvía a poner”, contó el papá de Imanol Landeta.

Manuel Landeta perdió trabajos por su calvicie

Manuel Landeta asegura que ser calvo le costó oportunidades laborales en el cine.

Aunque Manuel Landeta asegura que ser un hombre calvo no le causa problema en su vida personal, el actor confesó que su vida laboral sí se ha visto afectada: “Lo he padecido profesionalmente, porque hay mucho prejuicio contra los pelones”.

“Me llaman un día a trabajar por ahí de 1982, en una película y llego con mi cachuchita y me la quitó y me dicen: ‘Estás pelón’, y le digo: ‘No manches pues si siempre me has visto y siempre he salido así’ y me contestó: ‘No, no me das el personaje’ y le dije: ‘Pues uso peluca’ y me dice: ‘No, en cine no, en cine no’”, añadió el actor.

Sin embargo, Manuel Landeta dejó claro que no se dejará vencer por los prejuicios y que siempre estará dispuesto a cambiar su físico para trabajar en la actuación: “A lo largo de mi vida ha sido un talón de Aquiles, pero he participado en telenovelas en donde yo digo: ‘¿Y si a este le ponemos pelo?’. Y me han puesto pelucas muy bonitas”, finalizó.

