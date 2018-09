Manosean a Adamari López en pleno programa y ella se deja

Adamari López de nuevo se encuentra en el ojo del huracán, ahora por haber sido captada justo en el momento 'afectuoso' pues mientras posaban con caras anormales para una fotografía algo extraño se notó, pues una mano larga se aproximó muy cerca de su cintura.

Han sido muchos los internautas que ponen en tela de juicio la 'relación' de la conductora con el chef; pues aparentemente estaba manoseando a Adamari López y ella no mostró alguna negación al respecto.



Fue el portal de Tv Notas quienes bautizaron este hecho como un 'manoseo', haciendo hincapié a que no se trataba de su esposo, por lo que muchos internautas comenzaron a cuestionarle a la presentadora Adamari López ¿en dónde estaba el respeto por su esposo y su hija?

"A mi me encanta Adamaris pero esa mano como que está demás ahi", "Creo estos 2 ya se pasaron mucho", "Y esa mano ? Como que no deberia de estar ahí, por respeto a su esposo y a su hija", "Ese chef siempre busca la manera de “manosear” a Adamari y al parecer a ella NO le molesta en lo absoluto".