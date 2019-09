Manolo Caro destruyó a Flor Rubio por Verónica Castro “HOLGAZANA”, le dijo

Gran momento de tensión se vivió a través de las redes sociales por un tema que se salió de control, sin embargo el productor de ‘La Casa de Las Flores’ salió a la defensa de los hechos y de paso destrozó a la periodista Flor Rubio a la que dejó mal parada ante sus palabras, que le quitaron la credibilidad de la comunicadora.

Resulta que todo inició cuando de repente el tuit de Manolo Caro, se subió y decía una frase que atribuía un pésimo trabajo de investigadora, pues incluso le llamó holgazana y que se pusiera a trabajar, pues al parecer la información que habría revelado era erronea y es por esa razón que se dio en la tarea de aclarar el caso, pues inmiscuye directamente a la recién retirada primera actriz Verónica Castro.

Resulta que en su programa de radio de Grupo Fórmula, la periodista de espectáculo, Flor Rubio aseguró que a ella le contaron que, “en su momento, Manolo Caro le ofreció a Verónica Castro ser pareja de Yolanda Andrade en la serie ‘La Casa de las Flores’”.

Según Flor Rubio fue la misma Verónica Castro quien señaló que no: “De ninguna manera, yo no quiero ese personaje, no quiero ser gay, no quiero ser pareja de Yolanda, no va con lo que yo he hecho”, fueron las supuestas palabras de la actriz.

Ante estas declaraciones, Manolo Caro dijo “Me queda claro que Flor Rubio tiene de periodista lo que yo de astronauta. “A mi me contaron dice…” ponte a investigar y saca pruebas holgazana”, fue la dura respuesta que después de minutos fue borrado de la cuenta de Twitter de Caro.

Sin embargo se subió la aclaración que dejó en claro lo que realmente sucedió, “Nunca le ofrecí a Veronica hacer lesbiana el personaje de la serie y si así hubiera sido yo estoy en mi derecho como creador de la serie de ponerlo sobre la mesa y ella como actriz de rechazarlo PERO NO OCURRIÓ NUNCA. Dejen de inventar y pónganse a trabajar Flor Rubio porfa”, dejó en claro este hecho.

