Manga de Slow Loop CONFIRMA su adaptación de ANIME

La revista Manga Time Kirara Forward junto con el sitio oficial de Slow Loop, confirmaron una adaptación de anime para el manga original de Maiko Uchino y los fanáticos de la serie están más que emocionados por las buenas noticias. ¡Es oficial, tendremos animación!

La información se compartió en Comic Natalie, junto con más novedades al mundo de acción.fantasíz Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) de Nakaba Suzuki, y el lanzamiento de un nuevo manga Sentai por Negi Haruba; creador de Go-Toubun no Hanayome (Las Quintillizas).

Uchino dibujó ilustraciones de sus dos protagonistas para celebrar el anuncio del anime. La Verdad Noticias te seguirá actualizando más detalles en el futuro. También te recordamos que otras series de manga como Nanatsu no Taizai, están avanzando con sus proyectos de secuela y solo podemos desearle lo mejor a este nuevo anime.

¿De qué trata Slow Loop?

El manga Slow Loop se centra en Hiyori, una niña que disfruta de la pesca con mosca en la playa, una actividad que le transmitió su difunto padre. En un día típico en la playa, se encuentra con Koharu, quien resulta ser su nueva hermanastra del nuevo matrimonio de su madre.

Uchino publicó un manga one-shot con el mismo título en Manga Time Kirara Forward en abril de 2018, antes de lanzar una serialización completa en septiembre de 2018. Houbunsha publicó el tercer volumen del libro compilado del manga el 12 de junio y publicará el cuarto volumen el 12 de enero.

Manga Time Kirara Forward ha ganado reconocimiento por sus proyectos de manga publicados como Slow Loop, los cuales (algunos) más adelante tuvieron su adaptación animada o inspiraron un cómic después de su anime. A continuación te compartimos algunos de los títulos:

Aldnoah.Zero

Anne Happy (anime en 2016)

Dōjin Work

Ededen!

Itoshi no Karin

Family Restaurant Smile

Gakkō Gurashi! (anime en 2015)

Hanayamata (anime en 2014)

Harukana Receive (anime en 2018)

Kimi to Boku o Tsunagu Mono

Magia Record

Oninagi

Puella Magi Kazumi Magica

Puella Magi Suzune Magica

S Senjō no Tena

Tamayomi (anime en 2020)

Tonari no Kashiwagi-san

Yumekui Merry (anime en 2011)

Yuru Camp△ (anime en 2018 y segunda temporada “aún sin confirmar”)

