Manga de One Piece muestra el rencor de Marco contra Big Mom

El capítulo más nuevo del manga de One Piece está provocando el resentimiento más profundo de Marco contra Big Mom. A medida que la guerra por Wano Country se calienta en Onigashima, hemos visto a varios de los personajes dividirse en sus respectivas luchas.

Esto ha resultado en muchos enfrentamientos inesperados, como cuando el ex miembro de la tripulación de Whitebeard, Marco the Phoenix, llegó a la isla e inmediatamente se peleó con Big Mom. Después de que la enorme villana hablara con su ex capitán, parece que los dos inician una pelea justo después de su reunión inicial en un capítulo anterior.

El capítulo 995 de One Piece ve a Marco y Big Mom peleando justo después de que se encontraron cara a cara, y Marco está haciendo todo lo posible para mantener a Big Mom lejos del centro de la pelea en Onigashima, ya que afirma saber lo fuerte que es.

Marco vs Big Mom en One Piece 995

Foto: Shueisha

Es evidente que los dos tienen historia, y el capítulo más reciente insinúa solo un poco de esto. La Verdad Noticias te advierte de más spoilers de One Piece a continuación y que puedes ponerte al día con el manga de Eiichiro Oda directamente en Manga Plus.

One Piece 995 comienza con la pelea entre los dos en las afueras de Onigashima. Las llamas del fénix de Marco siguen el ritmo de la fuerza de Big Mom.

Admite que aún no tiene idea de cuál es su papel más importante en esta guerra, pero va con todo contra Big Mom porque sabe el peligro que representa. Es frustrante para la villana de la serie Shonen, ya que las llamas de Prometheus no pueden contrarrestar las características especiales de las llamas del fénix de Marco.

Sin embargo, logra vencerlo y lo agarra por el cuello. Al decirle a Perospero que dé el golpe mortal, afortunadamente, Marco se salva muy pronto cuando Carrot y Wanda (en sus formas Sulon) llegan. Después de ser liberados de Big Mom, tanto Marco como ella dirigen su atención hacia el centro de la batalla en Onigashima.

El papel de Marco en esta guerra apenas comienza, por lo que pronto veremos por qué el creador de la serie Eiichiro Oda decidió traerlo de regreso para esta pelea. Pero, ¿qué opinas de la corta pelea en One Piece 995? El próximo capítulo 996 llegará el 20 de noviembre.

