Manga de Nanatsu no Taizai finaliza este 2020 ¿Cuándo será?

Nanatsu no Taizai, mejor conocido como “Seven Deadly Sins”, es un exitoso manga y serie anime por Nakaba Suzuki, la cual fue publicada en la Weekly Shōnen Magazine desde el 2012, contando con más de 37 volúmenes sin pausa y estando próximo finalizar en la primavera del 2020.

Recientemente, el manga de Seven Deadly Sins publicó su volumen 40 en la revista Weekly Shonen con la sorpresa de que éste es el penúltimo tomo que se tendría de la popular serie, así que los fanáticos han comenzado a prepararse para su final definitivo.

¿Cuándo termina el manga de Seven Deadly Sins?

Para ser más exactos, se reveló que el manga llegará a su final en el volúmen 41 el próximo 15 de mayo en Japón, siendo la fecha exacta donde las aventuras de “Los Siete Pecados Capitales” mostrará lo que será de cada uno de los personajes.

Manga de Nanatsu no Taizai finaliza este 2020 ¿Cuándo será?

Algo que ha sido cuestionado según recientes capítulos del manga, es un repentino cambio en los acontecimientos con el protagonista llamado Meliodas, al igual que la ausencia de algunos personajes que solo sabremos su destino en el último tomo del manga.

Por otra parte, el anime de Nanatsu no Taizai tuvo su primera emisión en el 2014 con un total de 24 episodios por el canal TV Tokyo, siendo un éxito se mantuvo presente en otras dos temporadas más para cubrir los hechos del manga. Al igual que una película llamada The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky, la cual estrenó en Japón desde el 2018.

Te puede interesar: Ending de Dragon Ball Z tiene varios mensajes ocultos ¿Es algo satánico?

El éxito ha sido tan positivo, que es una de las actuales series anime que están legalizadas en la plataforma de streaming “Netflix” con varios idiomas y subtítulos disponibles, así como también se encuentra en la famosa plataforma de transmisión de anime “Crunchyroll”, la cual dio los resultados de sus Anime Awards para reconocer las series y personajes más populares del 2019.

Fotos: Pinterest

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana