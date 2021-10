Maneskin hace su debut televisivo en Estados Unidos con 'Beggin'

Maneskin ha tenido todo un año. El grupo de rock italiano explotó en el Festival de la Canción de Eurovisión en mayo, donde su entrada "Zitti E Buoni" ganó el gran premio, y muchos fanáticos internacionales.

La actitud ardiente y sexy de Maneskin fue un éxito entre los británicos. Su número de Eurovisión alcanzó el puesto 17 en la lista oficial de singles del Reino Unido, luego un par de canciones históricas llegaron al Top 10, "I Wanna Be Your Slave" (en el puesto 5) y su versión de "Beggin '" ( No. 6).

Con esa hazaña, los romanos se convirtieron en el primer acto italiano en tener dos Top 10 en la lista de sencillos del Reino Unido simultáneamente.

Para cierta perspectiva, ni siquiera los campeones de Eurovisión ABBA o Celine Dion han logrado dos Top 10 individuales en el mismo marco, pero los ganadores del 2021 lo han logrado por todo lo alto.

Mira el video de Maneskin con Jimmy Fallon

Maneskin tuvo un gran avance en los Estados Unidos con "Beggin '" (originalmente popularizado originalmente por Four Seasons), que saltó al No. 1 en varias listas de Billboard, incluidas las encuestas de Artistas emergentes, Alternative Airplay y Rock & Alternative Airplay, y el No. 22 en el recuento de 200 canciones de Billboard Global .

El miércoles por la noche (26 de octubre), Damiano David (voz) de Maneskin, Victoria De Angelis (bajo), Thomas Raggi (guitarra) y Ethan Torchio (baterista) hicieron su debut en la televisión estadounidense a altas horas de la noche, con una doble dosis de “ Beggin '”y“ Mammamia ”en The Tonight Show

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.