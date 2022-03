Manelyk ya le echo el ojo a Christian Nodal, asegura que es un buen partido

Durante una entrevista, la ex integrante de Acapulco Shore, Manelyk González compartió sus razones por las cuales considera al cantante Christian Nodal como una buena opción para mantener una relación.

Haciendo énfasis en sus cualidades como hombre y artista, la influencer asegura estar fascinada con el cantante del género regional.

Mane se ha caracterizado por sus fuertes confesiones y como te compartimos en La Verdad Noticias, la influencer también ha hablado sobre los secretos de las grabaciones de Acapulco Shore y los duros momentos que pasó al grabar el reality show.

Manelyk le "echa el ojo" a Christian Nodal

La influencer le ha echado el ojo al cantante del género regional

Después de la ruptura con la cantante Belinda, Christian Nodal se ha convertido en uno de los hombres más codiciados de la industria musical.

Y es que ahora Manelyk González ha dado sus razones por las cuales considera que el cantante del género regional "es un buen partido"

Durante una entrevista realizada por Mezcalent, Manelyk explicó que el cantante Christian Nodal es el hombre ideal, puesto que, además de ser millonario, es bastante guapo, cualidades que de acuerdo a la ex integrante de Acapulco Shore, no todos los hombre cuentan.

“No me gusta ¡Me fascina! Me encanta ¡Es un papasote! ¿A quién no le va a gustar Christian Nodal”, afirmó la influencer y figura pública.

¿Por qué terminaron Mane y Jawy?

Su romance surgió desde la primera temporada de Acapulco Shore

Después de haber mantenido una fuerte relación que vio su origen en el el reality show de Acapulco Shore, Jawy y Manelyk anunciaron la ruptura de su relación en el 2020.

Muchos de sus seguidores desconocían las razones por las cuales la famosa pareja optó por finalizar su relación, esto hasta que Mane ingresara como participante en el programa de Telemundo "La casa de los famosos"; fue ahí donde la influencer contó su versión de la ruptura.

Mientras conversaba con la cantante Celia Lora, Mane sentía que Jawy quería tenerla como una sirvienta en casa, algo que no fue del gusto de la celebridad y que fue motivo suficiente para alejarse de su ex pareja.

