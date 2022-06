Manelyk sorprende con nuevo cambio de look ¿Luce más guapa?

Mane sorprende con nuevo cambio de look ¿Luce más guapa?

Desde que Manelyk se sumó al proyecto "Las Estrellas Bailan en Hoy" se ha convertido en una de las participantes favoritas de esta temporada, junto a Carlos Speitzer ha demostrado su habilidad en el baile, aunque lo que ha llamado la atención son sus drásticos cambios de looks.

La empresaria de 33 años de edad es una chica que le fascina estar a la moda y seguir las tendencias en cortes de cabello y tintes, motivo por el cual decidió despedirse del rubio platinado, pues ahora regresó a su cabello oscuro; la influencer presumió el nuevo tono en sus historias de Instagram.

Cabe mencionar que Mane y Carlos Speitzer protagonizaron apasionado beso en una de las coreografías que presentaron en el reality show de Televisa, lo que dejó en shock a los jueces y a la audiencia, pues la química entre ellos es evidente, aunque ninguno de los dos ha confirmado un romance.

Mane presume nuevo cambio de look en Instagram

La influencer presumió nuevo look

A través de un video en sus historias de Instagram, la ex participante de "Acapulco Shore" presumió su nuevo color de cabello mientras estaba caminando por los pasillos de Televisa, además luce un poco corto, aunque la famosa no ha compartido en su perfil una foto de su nuevo look.

¿Quién es el novio de Manelyk en la vida real?

La influencer no ha revelado detalles de su vida amorosa

Los usuarios se han cuestionado quién es el novio de la influencer, pues desde que finalizó su compromiso con Jawy, la empresaria ha preferido disfrutar de su soltería, pero últimamente ha dado de qué hablar en las redes sociales, debido a sus videos con Carlos Speitzer.

Incluso en La Verdad Noticias te compartimos que el actor le hizo una indecorosa propuesta a la influencer Manelyk, aunque todo se trató de un divertido video para TikTok, pero desde que comenzaron a participar en el reality show de Televisa, han dejado intrigados a los usuarios, quienes se han cuestionado si son novios.

