¿Manelyk se arrepiente de estar en Acapulco Shore? ¡Entérate!

Manelyk Gónzalez sorprendió a todos los fanáticos de Acapulco Shore al anunciar una nueva línea de belleza, lo cual continúa fortaleciendo su faceta como empresaria, es por ello que ella desea ser un ejemplo a las mujeres de que el empoderamiento femenino existe, pero para ello primero debe quitarse la imagen de villana que le dejó el show de MTV.

En una conferencia de prensa que realizó para anunciar su nueva línea de productos de belleza que realizó junto al maquillista Vico Guadarrama, Manelyk reveló que desea dejar de ser vista como “la chica mala y hueca” que mostró en Acapulco Shore y demostrar que su trabajo la ha llevado a convertirse en quien es hoy en día.

"Me ha costado un poquito de trabajo quitar esa imagen de chica reality que no sabe hacer nada, que sólo tiene una neurona, es un proceso que he llevado y ahora soy empresaria, que he tenido muchos fracasos porque era primeriza y ahora me siento muy orgullosa de mí misma", declaró la estrella de MTV.

Manelyk saltó a la fama gracias a Acapulco Shore.

Manelyk quiere convertirse en una gran empresaria

De igual forma y en lo que respecta a la línea de productos de belleza que ella y Vico Guadarrama lanzaron juntos, la pareja de Jawy Méndez, quien también forma parte de este polémico show de MTV, aseguró sentirse muy orgullosa de haber sacado adelante este proyecto en un año bastante difícil para todos.

"Estoy súper orgullosa, estoy súper contenta, sé que este año fue complicado, pero gracias a Dios yo tuve muchísimo trabajo y pude sacar este producto adelante con Víctor Guadarrama", dijo Manelyk Gónzalez, quien durante la temporada 7 de Acapulco Shore volvió a demostrar que es la favorita de los fans.

Manelyk lanza una línea de belleza junto al maquillista Vico Guadarrama.

Fotografías: Instagarm