Manelyk revela el motivo de su distanciamiento con Celia Lora

Pese a que parecía que Manelyk González y Celia Lora llevaban muy buena amistad por sus participaciones en ‘Acapulco Shore’, todo cambió cuando la influencer entró a ´La Casa de los Famosos’, momento en el que su relación se vio distanciada, pero ¿cuál fue el motivo? Esto fue lo dijo Mane.

En una entrevista para los medios de comunicación, la influencer de 32 años de edad confesó que sí existe un distanciamiento con Lora y la situación que la provocó que una tercera persona, ¿de quién se trata? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

Y es que, recientemente, Mane se vio envuelta en gran escándalo tras enviarle una fuerte indirecta a Cristina Eustace, también ex participante de ‘La Casa de los Famosos’, en donde González forjó nuevas amistades.

¿Quién provocó el distanciamiento entre Manelyk y Celia Lora?

Las influencers forjaron una amistad en ‘Acapulco Shore

Durante su corto tiempo en el reality show de Telemundo, Mane consolidó una gran amistad con Alicia Machado y así lo ha dejado ver en sus redes sociales, por donde incluso ha nombrado a ex Miss Universo, sin embargo, quien parece no aprobar dicha amistad es Celia Lora.

“De mi parte no, pero no sé creo que a ella no le pareció mucho mi relación con Alicia, me parece un poco inmaduro de su parte, porque lo que pasa en un reality show se queda en un reality show y un poco egoísta, porque cuando se fue Celia, si yo no me hubiera llevado con Alicia me hubiera quedado sola, pero entonces ya sería cuestión de arreglar las cositas con Celia”, reveló la influencer.

Por otro lado, Mane adelantó que realizará algunos ‘meet & great’ junto a Machado para convivir con sus fanáticos, pues dijo, se les ha solicitado para que se vuelven a reunir, ya que la química con la que conectaron en reality ‘La Casa de los Famosos’ les encantó.

¿Por qué terminaron Mane y Jawy?

Los famosos hicieron oficial su separación este 2021.

Jawy y Mane fueron la pareja más famosa de Acapulco Shore, incluso se comprometieron en 2021 en una fiesta privada, sin embargo, su relación llegó a su fin tras dos años. Tras los escándalos, el cantante confirmó su ruptura con Mane y negó que hayan terminado por una infidelidad o por querer buscar fama. ¿Consideras que la amistad entre Manelyk y Celia Lora era real? Déjanos tus comentarios.

