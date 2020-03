Manelyk presume abdomen de infarto y sube la temperatura en Instagram

El nombre de Manelyk González se ha convertido en tendencia de las redes sociales tras compartir en su cuenta oficial de Instagram una sexy fotografía donde presume a todos sus seguidores el espectacular abdomen de infarto provocando que la temperatura suba a su máximo nivel.

Manelyk González se encuentra disfrutando del mundo de la fama gracias a su participación dentro de Acapulco Shore, famoso reality show que se transmite a través del canal de MTV y donde supo ganarse el cariño del público con la sensualidad y carisma que tanto le caracteriza.

La popularidad de Manelyk González en las redes sociales ha crecido de una manera impresionante durante los últimos años y esto se ha debido gracias a las sensuales fotografías que comparte en ella y donde presume la espectacular figura con la que ha enamorado a cientos de caballeros.

Manelyk presume cuerpazo en Instagram

Hoy ha sido un día de suerte para todos los fans de Manelyk González, ya que la estrella de Acapulco Shore ha querido encender la temperatura de las redes sociales con una sensual y ardiente fotografía que compartió en su cuenta de Instagram y que deja al descubierto su torneado abdomen.

En la fotografía podemos observar a Manelyk González posar frente al lente de la cámara con un pantalón de mezclilla y el cual ha querido combinar con un ajustado sostén rojo que remarca sus grandes atributos mientras toma un pequeño baño de sol, ya que podemos apreciar que la playa se encuentra al fondo.

Manelyk ha causado furor en las redes sociales ya que dicha fotografía ha superado los 427 mil 898 likes en tan solo un par de días; la publicación fue acompañada con un texto que dice: “A veces no te das cuenta que no necesitas más para ser feliz que lo que siempre has tenido pero no te das cuenta”.

Fotografías: Instagram @manelyk_oficial

