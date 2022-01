Manelyk pide una explicación a Alicia Machado por robar su frase ¿Traición?

Manelyk González y Alicia Machado parecen haber fraguado una gran amistad después de haber vivido juntas en La casa de los famosos, sin embargo la ex Acapulco Shore sorprendió a los fanáticos con un reclamo inesperado a la venezolana.

Resulta que Manelyk reclamó a la ex Miss Universo por utilizar una playera con una frase suya, “Las perras con las perras”, y además tener la intención de comercializar esta indumentaria para obtener ganancias.

El motivo de la reciente discusión entre Manelyk y Alicia Machado fue que la primera utilizó la frase durante varias temporadas en el programa juvenil de MTV, donde se convirtió en su sello personal al aparecer en prácticamente todos los intros.

Alicia Machado ‘roba’ frase de Manelyk

Instagram de Alicia Machado.

Alicia fue vista por primera vez con la camiseta con la frase en un video difundido en sus redes sociales. La camiseta no solo dice “Las perras con las perras”, sino que incluye la imagen de la modelo.

Manelyk fue cuestionada al respecto en el programa De primera mano de Imagen Televisión, a lo que la estrella de Acapulco Shore intentó dar una explicación que no cruzara los límites de su amistad.

“Ella y yo hablamos de hacer una gira como Meet And Greet como por todo México y así. Yo quiero pensar que ella se está adelantando. Bueno, no sé, la verdad no entiendo”, dijo la ex novia de Jawy. “Alicia Machado: si nos estás viendo, ¿podrías mandarme por favor un WhatsApp para explicarme por qué estás usando mi frase? Porque es mía”, agregó.

Manelyk y Alicia Machado

Alicia Machado recibió con los brazos abiertos a Manelyk cuando esta entró al reality de Telemundo.

Manelyk ingresó al reality show de Telemundo ‘La casa de los famosos’ cuando este ya llevaba varias semanas emitiéndose. Su entrada fue para suplir el lugar de Kimberly Flores.

La influencer aseguró que al principio nadie le dirigía la palabra e incluso la veían como una amenaza, pero fueron precisamente su carácter fuerte y su personalidad los que la hicieron congeniar rápidamente con Alicia Machado.

“Yo cuando entré dije ‘esta vieja nos vamos a llevar fatal, nos vamos a agarrar del chongo. Todo lo contrario, fue la única que se dio la oportunidad de conocerme, no me juzgó, que no me quería sacar porque todo mundo me veía como una amenaza”, platicó Manelyk durante su llegada a una alfombra roja.

Más adelante, la amistad entre Manelyk y Alicia Machado cambió el ambiente dentro de La casa de los famosos y las colocó a ambas como las favoritas del público. Finalmente, la ex Miss Universo fue la ganadora del reality, con más de 40.5 millones de votos del público, y su amiga se quedó con el segundo lugar al obtener 8.7 millones de votos. La Verdad Noticias.

