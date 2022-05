Manelyk hace revelaciones sobre su romance con Carlos Speitzer

Manelyk es una famosa celebridad mexicana que recientemente aseguró que no quiere compromisos con ningún compañero de trabajo, luego de que se rumorara que mantenía un romance con el apuesto Carlos Speitzer.

A pesar de la química que contagiaron desde el estreno de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, Manelyk niega que, entre ella y su pareja de baile, el actor Carlos Speitzer, haya algo más que amistad.

En entrevista con diversos medios de espectáculos, la influncer Manelyk González negó el romance e incluso algún tipo de acercamiento con Raúl Araiza, conductor de Hoy y con quien también se le llegó a relacionar.

Los intereses de Manelyk González

En esta ocasión la polémica cantante Manelyk dijo estar segura de algo, y es que, no está interesada en tener una relación con algún compañero de trabajo.

Es por eso que aunque los reporteros insistieron en que Carlos Speitzer no niega la atracción que siente por la bella Manelik González , la exparticipante de Acapulco Shore, aseguró que no se ha dado cuenta de nada en los ensayos con su compañero, pero tratará de poner atención, aunque en este momento no quiere compromisos.

A través de un en vivo con sus miles de fans de Instagram, Speitzer se dijo feliz de compartir la pista de baile con Manelyk e incluso aseguró que su mamá está contenta con el reality porque le cae muy bien la influencer.

¿Quién es Carlos Speitzer?

Carlos Speitzer nació el 1 de marzo de 1991 en Culiacán, Sinaloa. Inició su carrera artística en el Centro de Educación Artística Infantil de Televisa.

Desde 1998 ha participado en telenovelas como Una luz en el camino, La Usurpadora, El niño que vino del mar, La casa en la playa, La otra, Amy, la niña de la mochila azul, entre otras.

En el 2009 participa en Verano de amor en el papel de Narciso, que a diferencia de sus anteriores papeles, mostró una etapa de adolescente, y ya no de niño. En 2010 interpreta a El Geek en Niña de mi corazón.

Cabe destacar que en 2011 el famoso Carlos Speitzer interpreta a Pico Chulo en Esperanza del corazón, mientras que en 2013 interpreta a El Borlas en Por siempre mi amor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!