Manelyk habla de la homofobia de Yuri y dice que tiene pensamientos de su edad

Manelyk sale en defensa de Yuri

En una reciente entrevista la ex estrella de Acapulco Shore, Manelyk habló sobre las supuestas declaraciones homofóbicas que ha dado Yuri y afirmó que es lógico que tenga esa mentalidad, pues son pensamientos de su edad.

"Dios mío, es que para mí es lógico, no tiene 20 años la señora, por mucho que esté con la comunidad tiene un pensamiento de su edad, y está bien, no está mal, no significa que no apoye a la comunidad, simplemente es otra era, otra época", dijo.

Recordemos que la cantante Yuri ha sido fuertemente atacada por diversas declaraciones que ha hecho sobre la comunidad, misma que han dado como consecuencia que sea considerada como una persona homofóbica.

Manelyn sale en defensa de Yuri

Mane afirma que las declaraciones de Yuri son de acuerdo a su época

En una entrevista para el programa “Hoy” la influencer Manelyk pidió que se respeten las opiniones de Yuri, pues cada quien tiene su forma de pensar de acuerdo a la época en la que le tocó nacer.

Además afirmó que es una situación que pasa con todas las generaciones y es difícil pedir que las personas compartan la misma opinión.

“Más bien creo que nosotros tenemos que respetar la manera de pensar de cada quien y no ver el lado negativo de que ¡Ay lo está haciendo porque no es parte de la comunidad! No, y cada forma de pensar está bien, entonces no podemos hacer que una señora cambie su forma de pensar ahorita”.

¿Qué dijo Yuri de la comunidad?

Yuri afirma que no es una persona homofóbica

Desde hace varios meses Yuri ha estado en medio de diversas polémicas, luego de que expresará que no apoya el matrimonio ni la adopción por parte de las personas homosexuales.

Ante sus declaraciones, la comunidad y otras celebridades la han señalado como una persona homofóbica.

Inclusive en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer recientemente que Lyn May atacó duro a Yuri por declaraciones contra la comunidad LGBTTTIQ.

"Por favor, que se ubique, somos seres humanos todos y si va a estar en ese plan pues que ya se retire, porque hay que apoyar a toda la comunidad gay", dijo.

Aunque Yuri se ha defendido y ha asegurado que no tiene nada en contra de la comunidad LGBTTTIQ y que no se considera como una persona homofóbica, sus declaraciones le han generado muchos problemas en su carrera.

