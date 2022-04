Manelyk estuvo a punto de vomitar en Me Caigo de Risa por esta razón

La influencer tuvo que cumplir con el desagradable castigo/Foto: Youtube

Manelyk González, una de las famosas del reality show “Acapulco Shore”, estuvo como invitada al famoso programa de comedia de Televisa, “Me Caigo de Risa”. Pero la también influencer no la pasó muy bien por un momento, ya que estuvo a punto de vomitar en pleno programa en vivo.

La ex finalista de “La Casa de los Famosos”, participó la noche del lunes, en un juego llamado “Shots” junto con Yurem y Poncho Borbolla, pero tras perder en múltiples ocasiones, tuvo que tomar varios sorbos de la bebida de castigo, que en esta ocasión contenía: pata de puerco, hígado, mollejas, ajo y avena.

En varios momentos, la joven confesó que era la primera vez que ya no quería tomar más shots, por lo que mostró su cara de desagrado por lo que bebió en el escenario. Sin embargo, decidió aguantar y no vomitar. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Me Caigo de Risa es un programa donde pone diferentes retos y castigos a sus invitados.

¿Qué edad tiene Manelyk?

La estrella de reality e influencer, Manelyk González tiene 33 años de edad. La mexicana se ha vuelto popular gracias a los programas de televisión donde participa, aunque también ha destacado en las redes sociales y con su carrera musical.

Actualmente Mane posee más de 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y es gracias a su fama que suele ser invitada a diversos shows, como en el caso de Me Caigo de Risa, donde estuvo acompañada de Luis “Potro” Caballero, quien también es conocido por participar en Acapulco Shore.

¿Qué horario tiene Me Caigo de Risa?

Mane y Potro fueron los invitados del más reciente episodio/Foto: Instagram

El programa Me Caigo de Risa, que se transmite de lunes a jueves a las 8:00 de la noche, por Canal 5 de Televisa. Tiene como conductor estelar a Faisy, y cuenta con la participación de famosos como Yurem, Michelle Rodríguez, Ricardo Fastlicht, Mariana Echeverría, entre otros. Y suele tener estrellas invitadas como en el caso de Manelyk.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!