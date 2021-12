Manelyk dejó claro que no volverá con Jawy de esta manera

La ruptura amorosa de Manelyk y Jawy sigue dando de qué hablar, pues ahora la ex Acapulco Shore, tomó la decisión de dejar de seguir a su ex novio en redes sociales, lo que causó un shock total, pues se trataría de la decisión más radical que ella habría tomado para reafirmar su decisión de su volver con él.

Recordemos que cuando la modelo formó parte de La Casa de los Famosos, dio algunos detalles de su rompimiento con el llamado ‘casanova’, y dijo que él era muy tóxico para ella, pues siempre intentó controlarla de varias maneras y eso a ella no le gustó.

Previamente dimos a conocer en La Verdad Noticias que Mane recurrió a la brujería para poder casarse con Jawy, imágenes que se pudieron ver en el reality show donde ambos se conocieron varios años atrás.

Manelyk dejó de seguir a Jawy en Instagram

Los fans se percataron de esto en redes sociales

De acuerdo con los mismos fans de la ex Shore, ella lo dejó de seguir en esta famosa red social, lo que reafirmó su decisión de no tener ninguna clase de reconciliación con él, pues pese a que en su momento Méndez insistió lanzándole rosas desde un helicóptero a La Casa de los Famosos, tal y como lo hizo en el otro reality, ella no lo tomó a bien.

La reciente acción de González fue tomada como una decisión final sobre su relación sentimental; por su parte, él se percató de esto y también dejó de seguirla, pero los seguidores señalan que se trató de una acción de despecho por parte del ‘casanova’.

Hace aproximadamente dos meses, Jawy contó detalles de su ruptura con Mane y él comentó que aún tenía la esperanza de regresar con ella pese a que ella comentó que no lo quería de vuelta.

¿Cuántos seguidores tiene Manelyk en Instagram?

La ex shore es una de las más seguidas en redes sociales

La modelo y también cantante, tiene casi 14 millones de seguidores, por eso se dijo que el triunfo de Alicia Machado en LCDLF había sido un fiasco, pues la ex reina de belleza apenas llegará a los 2 millones de followers.

Tras su integreso al show de Telemundo, muchos se preguntan qué hizo Manelyk con su anillo de compromiso luego de la escandalosa ruptura con Jawy, quien le propuso matrimonio en Colombia, durante el cumpleaños de la ex shore.

